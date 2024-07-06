Кому в Тюмени готовы платить более 200 тысяч рублей ежемесячно?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Так, финансовому директору одной из компаний, специализирующейся на автоэлектронике, обещают заработную плату от 200 до 300 тысяч рублей. От сотрудника требуется опыт работы не менее пяти лет, высшее образование.
Антикоррозийщику в тобольской фирме готовы платить более 200 тысяч рублей ежемесячно. Требует опыт работы в сфере антикоррозийной защиты, также желательно иметь удостоверение промышленного альпиниста.
На заработок более 200 тысяч рублей может рассчитывать и автомаляр автотехцентра. Сотруднику предстоит заниматься подготовкой и окраской деталей кузова автомобилей.
Стоматологу-ортопеду в одной из стоматологических клиник Тобольска готовы платить более 200 тысяч рублей ежемесячно. Требуется опыт работы не менее пяти лет. Иногородним сотрудникам обещают предоставить жилье.
На такой же заработок могут рассчитывать водители-экспедиторы со стажем работы не менее трех лет и правами категории С, Е.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с заводов увольняются трудовые мигранты. Иностранные специалисты уезжают работать в ОАЭ и Китай.