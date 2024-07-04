В начале лета тюменцы начали активнее искать работу

70% соискателей считают, что в их профессиональной области трудно найти работу. В этом уверены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший менеджмент» и «Информационные технологии». 66% респондентов рассказали, что для них критически важно найти работу в ближайшее время, еще 28% ищут работу в спокойном режиме.