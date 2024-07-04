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Updated Сегодня, 08:22

В начале лета тюменцы начали активнее искать работу

В начале лета тюменцы начали активнее искать работу

4 июля 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Количество опубликованных резюме выросло за лето на 28%. В основном, работу ищут представители автобизнеса, рабочий персонал и работники сферы логистики.

С начала лета в Тюменской области было опубликовано 74.6 тысячи резюме, что на 28% больше, по сравнению с летом прошлого года. В основном, работу ищут представители автобизнеса, рабочий персонал и работники сферы логистики, рассказали аналитики hh.ru.

Наибольшую долю от общего количества резюме занимают сферы «Производство, сервисное обслуживание» и «Рабочий персонал» — по 17% резюме, «Строительство, недвижимость» — 16%, «Продажи, обслуживание клиентов» — 15% и «Домашний, обслуживающий персонал» — 14%.

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70% соискателей считают, что в их профессиональной области трудно найти работу. В этом уверены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший менеджмент» и «Информационные технологии». 66% респондентов рассказали, что для них критически важно найти работу в ближайшее время, еще 28% ищут работу в спокойном режиме.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области до конца августа сократят 31 работника. В основном, под сокращение попадают специалисты из сфер здравоохранения, образования и производства автотранспорта.

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