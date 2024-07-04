Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?

Для того, чтобы избежать возникновения инфаркта, необходимо регулярно проходить обследования и следить за уровнем артериального давления. Стоит отказаться от курения, особенно тем, у кого сердечно-сосудистые заболевания имеют наследственный характер. Также даже без появления жалоб важно проходить регулярные обследования, потому что очень часто люди даже не знают о том, что у них имеется серьезный риск возникновения смертельно опасного синдрома.