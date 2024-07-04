Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы считаются главной преждевременной смерти. Даже в период распространения коронавирусной инфекции от болезней подобного характера умирало больше людей, чем от «ковида».
Эксперты ВОЗ также отмечают, что ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают около 18 миллионов человек. Чаще всего причиной летального исхода становятся инфаркты и инсульты.
«Состояние, при котором миокард, сердечная мышца, получает меньше кислорода, чем нужно, либо не получает ее совсем, называют острым коронарным синдромом. Нехватка кислорода может вызвать необратимые изменения, спровоцировав гибель клеток сердечной мышцы. В этом случае врачи говорят об инфаркте миокарда, называемом в обиходе сердечным приступом», — объяснила Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.
Причем многие ошибочно полагают, что инфаркт может случиться только у человека преклонного возраста. Сейчас проблема выявляется даже у подростков. Врачи говорят о том, что сейчас каждый третий инфаркт фиксируется у людей в возрасте около 30 лет.
Чаще всего серьезные сердечно-сосудистые заболевания возникают на фоне скопления плохого холестерина и высокого кровяного давления. Факторов влияющих на эти два критерия много и многие из них связаны с ежедневной рутиной современного человека.
Эксперты говорят о том что в последнее время среднестатистический образ жизни сильно изменился. Так, люди все сильнее набирают вес, меньше двигаются и отказываются от занятий спортом, предпочитая правильному питанию жир, сахар и быстрые углеводы. В Тюменской области число людей, страдающих ожирением растет с каждым годом. Сейчас показатель заболеваемости составил 4,65 на 1000 населения — темп прироста за 3 года вырос на 6,5%. Закономерно растет и число пациентов с проблемами в области сердца и сосудов.
«Ожирение — существенный фактор риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. Часто бывает так, что пациент и не догадывается о том, что его показатели далеки от нормы», — объясняет Милана Плетнева медицинская сестра отделения профилактики.
Молодеют также гипертоническая и ишемическая болезни. В регионе ими часто страдают люди в возрасте 25-30 лет. И причина тому — неправильное питание, пассивный образ жизни, курение и отказ от диагностики.
Особенно опасно регулярное использование электронных или обычных сигарет. В них, как минимум, содержится большое количество никотина и угарного газ. Если человек регулярно курит, то угарный газ вытесняет кислород, и в организме начинается кислородное голодание, в результате чего повышается артериальное давление.
Так, по мнению экспертов, главная причина активного распространения и «омолаживания» заболеваний сердца и сосудов — это постоянно растущее число курильщиков, приверженцев сомнительного формата питания, отказ от спорта и жизнь в режиме постоянного стресса. При том такой образ жизни несет целый букет заболеваний, которые пагубно сказываются на состоянии организма в целом.
Для того, чтобы избежать возникновения инфаркта, необходимо регулярно проходить обследования и следить за уровнем артериального давления. Стоит отказаться от курения, особенно тем, у кого сердечно-сосудистые заболевания имеют наследственный характер. Также даже без появления жалоб важно проходить регулярные обследования, потому что очень часто люди даже не знают о том, что у них имеется серьезный риск возникновения смертельно опасного синдрома.
«Хотелось бы напомнить, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний важна. Первые симптомы инфаркта могут проявляться, как: давящие, сжимающие или жгучие боли слева за грудиной с приступообразным характером, возникают как при физической нагрузке, так и в покое, также могут быть рвота, слабость. Рекомендую при первых симптомах незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи и ни в коем случае не терпеть боль, так как это чревато осложнениями, вплоть до летального исхода», — говорит врач-кардиолог ОКБ№2 Андраник Севоян.
Более того, терапевтическое окно при инфаркте составляет 6 часов. Если за это время не человеку не успеют оказать помощь, то последствия будут неотвратимыми. Однако таймер может и вовсе на начать отсчитывать время, если вовремя заняться профилактикой.