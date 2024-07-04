Жарко же: тюменцы продолжают оголяться. Теперь уже в подъездах

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
На опубликованном видеоролике видно, как нудист заходит в лифт. При этом своим внешним видом приводит в ступор идущего следом за ним мужчиной — проехать с голым соседом в лифте последний не решается.
«Страшно за детей, особенно маленьких девочек», — отметили жители дома.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.
Напомним, что на днях в Тюмени на пляже озера Круглое был замечен нудист. Голый мужчина купался в озере со своей собакой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернулась 30-градусная жара. Жаркая погода продержится до конца этой недели. Сегодня максимальная температура воздуха составит +30…+31. В настоящее время столбики термометров показывают +28.