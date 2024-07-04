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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Тюмени в подъезде многоэтажки на Доме обороны заметили голого мужчину

Жарко же: тюменцы продолжают оголяться. Теперь уже в подъездах

4 июля 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Тюмени в подъезде многоэтажки на Доме обороны заметили голого мужчину

О голом мужчине, разгуливающем по подъезду многоэтажки на улице Полевой, 117, сообщили в социальных сетях очевидцы.
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Дети

На опубликованном видеоролике видно, как нудист заходит в лифт. При этом своим внешним видом приводит в ступор идущего следом за ним мужчиной — проехать с голым соседом в лифте последний не решается.

Видео: ЧП Тюмень
«Страшно за детей, особенно маленьких девочек», — отметили жители дома.
Фото: ЧП Тюмень

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.

Напомним, что на днях в Тюмени на пляже озера Круглое был замечен нудист. Голый мужчина купался в озере со своей собакой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернулась 30-градусная жара. Жаркая погода продержится до конца этой недели. Сегодня максимальная температура воздуха составит +30…+31. В настоящее время столбики термометров показывают +28.

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