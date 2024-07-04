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Медики и охранники попали под сокращение в Тюменской области

Медики и охранники попали под сокращение в Тюменской области

4 июля 2024, 03:50
Фото: 1MI
С начала июня под сокращение попали 23 человека. До конца августа будет уволен еще 31 работник.

В этом году в Тюменской области по количеству сокращенных работников лидируют компании из сфер охраны, образования, здравоохранения и производства автотранспорта. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров РБК Тюмень.

Сидоров отметил, что до конца августа под сокращение попадет 31 работник. С июня под сокращение попали 23 человека, а с начала года — 285. Он подчеркнул, что в этом случает речь идет о тех, кто действительно лишился работы. В некоторых случаях работодатели сообщают о сокращении сотрудников в службу занятости, не предполагая при этом реального увольнения.

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«Значительная часть предполагаемых к высвобождению граждан является работниками организаций, в которых проводятся организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях организации направляют сведения о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется», — пояснил Сидоров.

Ранее «Наш город» писал, что главврача больницы №15 в Нижней Тавде сняли с должности. Это произошло после скандала с массовым увольнением медиков.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Сокращения#Увольнение
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