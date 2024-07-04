Медики и охранники попали под сокращение в Тюменской области

Сидоров отметил, что до конца августа под сокращение попадет 31 работник. С июня под сокращение попали 23 человека, а с начала года — 285. Он подчеркнул, что в этом случает речь идет о тех, кто действительно лишился работы. В некоторых случаях работодатели сообщают о сокращении сотрудников в службу занятости, не предполагая при этом реального увольнения.