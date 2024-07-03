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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:09

Россиянам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»

Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»

3 июля 2024, 07:02
Фото: pixabay.com

Россиянам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»

Будапешт вновь позволил россиянам получать вид на жительство в Венгрии в обмен на внесенные в страну инвестиции. Для возможности жить в Венгрии на постоянке — вложиться нужно в местный фонд недвижимости на четверть миллиона евро. Причем это даже не единственный способ.

Кроме вложений в недвижимый фонд любой желающий может просто купить дом в Венгрии. Но тут потратить придется в 2 раза больше — 500 тысяч. Ну и самый дорогой вариант — это пожертвовать один миллион евро местному ВУЗу.

Что такое «золотая виза»?

В первую очередь, золотая виза — это возможность путешествовать по всем странам шенгенского договора свободно, не оформляя никакие другие документы. Еще одно преимущество — в доступности к европейским медицине и образованию. Обладатели золотой визы смогут отдавать детей в венгерские школы и лечиться в местных больницах также, как и все остальные граждане страны.

Основной мотив возвращения такой программы для россиян — нежелание Венгрии рвать деловые отношения с Россией. Об этом прямо сказал премьер-министр страны Виктор Орбан.

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Как вытянуть «Золотую визу»?

Процесс получения визы описывает портал «Новые Известия». Очевидно, что все начинается с подачи документов. паспорта, финансовые доказательства, справки об отсутствии судимости и другие документы, требуемые властями Венгрии. Затем — выбор инвестиционного плана. Надо определиться с видом инвестиций, соответствующим требованиям программы.

При этом подача заявления на визу подается через аккредитованного агента или напрямую в венгерском консульстве или посольстве. Заявление должно сопровождаться всеми необходимыми документами. Если все документы пройдут проверку — гражданина об этом уведомят. Тогда он и должен будет осуществить выбранную инвестицию.

Фото: pixabay.com
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Есть и альтернатива

При этом, в Венгрии также работает и так называемая виза «цифровых кочевников», которая подходит тем, кто хочет перебраться в страну и при этом работает удаленно или на фрилансе. Действует она от одного года до двух лет, но при этом может быть и продлена. Устраиваться на работу в той же Венгрии не нужно, работать можно там же, где и раньше, используя интернет.

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Еще пара условий

Чтобы упростить способ получения такой визы — нужно еще соблюсти еще пару условий. Во-первых, не быть гражданином Венгрии и не иметь паспорт другой страны Евросоюза или вида на жительство в ЕС. Также придется задекларировать доходы в 2 тысячи евро в месяц. Если такого нет, визу можно не получить. И третий пункт — кандидату на получение такой визы нельзя иметь долю в венгерской компании или оказывать услуги венгерским клиентам.

Если же какие-то пункты выполнить не получается, стоит посмотреть на визу «кочевника», ее получить гораздо проще.

Ранее сообщалось о том, что из Тюмени запустили еще один рейс для отдыха в Европе.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Бизнес#Россия#Новости тюмени#Шенгенская виза#Европа#Прием граждан#Гражданство
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