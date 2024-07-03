Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Кроме вложений в недвижимый фонд любой желающий может просто купить дом в Венгрии. Но тут потратить придется в 2 раза больше — 500 тысяч. Ну и самый дорогой вариант — это пожертвовать один миллион евро местному ВУЗу.
В первую очередь, золотая виза — это возможность путешествовать по всем странам шенгенского договора свободно, не оформляя никакие другие документы. Еще одно преимущество — в доступности к европейским медицине и образованию. Обладатели золотой визы смогут отдавать детей в венгерские школы и лечиться в местных больницах также, как и все остальные граждане страны.
Основной мотив возвращения такой программы для россиян — нежелание Венгрии рвать деловые отношения с Россией. Об этом прямо сказал премьер-министр страны Виктор Орбан.
Процесс получения визы описывает портал «Новые Известия». Очевидно, что все начинается с подачи документов. паспорта, финансовые доказательства, справки об отсутствии судимости и другие документы, требуемые властями Венгрии. Затем — выбор инвестиционного плана. Надо определиться с видом инвестиций, соответствующим требованиям программы.
При этом подача заявления на визу подается через аккредитованного агента или напрямую в венгерском консульстве или посольстве. Заявление должно сопровождаться всеми необходимыми документами. Если все документы пройдут проверку — гражданина об этом уведомят. Тогда он и должен будет осуществить выбранную инвестицию.
При этом, в Венгрии также работает и так называемая виза «цифровых кочевников», которая подходит тем, кто хочет перебраться в страну и при этом работает удаленно или на фрилансе. Действует она от одного года до двух лет, но при этом может быть и продлена. Устраиваться на работу в той же Венгрии не нужно, работать можно там же, где и раньше, используя интернет.
Чтобы упростить способ получения такой визы — нужно еще соблюсти еще пару условий. Во-первых, не быть гражданином Венгрии и не иметь паспорт другой страны Евросоюза или вида на жительство в ЕС. Также придется задекларировать доходы в 2 тысячи евро в месяц. Если такого нет, визу можно не получить. И третий пункт — кандидату на получение такой визы нельзя иметь долю в венгерской компании или оказывать услуги венгерским клиентам.
Если же какие-то пункты выполнить не получается, стоит посмотреть на визу «кочевника», ее получить гораздо проще.
Ранее сообщалось о том, что из Тюмени запустили еще один рейс для отдыха в Европе.