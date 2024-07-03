Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»

При этом, в Венгрии также работает и так называемая виза «цифровых кочевников», которая подходит тем, кто хочет перебраться в страну и при этом работает удаленно или на фрилансе. Действует она от одного года до двух лет, но при этом может быть и продлена. Устраиваться на работу в той же Венгрии не нужно, работать можно там же, где и раньше, используя интернет.