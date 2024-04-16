В Тюмени иностранца-русофоба лишили гражданства России

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Тюменские силовики пресекли попытки мужчины продвигать националистические взгляды. Мужчина был лишен паспорта гражданина Российской Федерации и отправлен на Родину, пишет телеграм-канал «Погоны и Галстуки».
Также обвиняемый занимался легализацией пребывания иностранных граждан в России. Инициатива о выдворении мужчины за пределы РФ поступила от УФСБ по Тюменской области. Такое по решению этого ведомства происходит впервые.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области нашли виновника крупного ландшафтного пожара.