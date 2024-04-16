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В Тюмени иностранца-русофоба лишили гражданства России

В Тюмени иностранца-русофоба лишили гражданства России

16 апреля 2024, 14:44
Фото: 1MI
В Тюмени уроженца Таджикистана лишили гражданства за пропаганду русофобской идеологии. Мужчина разжигал ненависть к русским внутри таджикской диаспоры.
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Суд

Тюменские силовики пресекли попытки мужчины продвигать националистические взгляды. Мужчина был лишен паспорта гражданина Российской Федерации и отправлен на Родину, пишет телеграм-канал «Погоны и Галстуки».

Также обвиняемый занимался легализацией пребывания иностранных граждан в России. Инициатива о выдворении мужчины за пределы РФ поступила от УФСБ по Тюменской области. Такое по решению этого ведомства происходит впервые.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области нашли виновника крупного ландшафтного пожара.

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