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Тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение

Тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение

3 июля 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Кошка выпала из окна и сломала лапы. Хозяин принес ее к ветеринару, но после того, как ему озвучили стоимость лечения, попытался избавиться от питомца.

Житель Тюмени пытался задушить свою кошку возле ветклиники, в которую он ее принес на лечение. Кошечка Мила выпала из окна и получила открытые переломы задних лап, но мужчина предпочел избавиться от питомца вместо того, чтобы заплатить за свою же ошибку.

«Сделать сетку на окно — 1 000 рублей. Остеосинтез обеих задних конечностей — 40 000 рублей. Задушить кошку — 0 рублей. Мы знаем выбор хозяина этой кошки. После озвучивания примерной стоимости операции, он решился на то, на что вряд ли решится кто-то из нас. Задушить кошку недалеко от клиники и бросить ее там же в траве», — рассказали волонтеры в группе «Потеряшки/Помощь животным Тюмени».
Фото: Потеряшки | Помощь животным Тюмени / ВКонтакте

Довести задуманное до конца он не решился, оставив кошку умирать с окровавленной веревкой на шее. Кошечку нашла девушка, которая отнесла ее в ту же клинику.

«Кошка отчаянно держится за жизнь, несмотря на ужасы, которые ей пришлось пережить. А мы верим, что она достойна лучшей жизни, достойна любви, ласки и безопасности. Она осталась одна, ее предали те, кто обещал заботиться о ней», — рассказывают волонтеры.

Кошка уже перенесла операции на обеих лапах. Сейчас волонтеры помогают ей восстанавливаться.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бродячие собаки разорвали косулю. Горожане поделились жуткими кадрами в соцсетях.

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