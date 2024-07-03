Тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение

Житель Тюмени пытался задушить свою кошку возле ветклиники, в которую он ее принес на лечение. Кошечка Мила выпала из окна и получила открытые переломы задних лап, но мужчина предпочел избавиться от питомца вместо того, чтобы заплатить за свою же ошибку.