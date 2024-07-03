Тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Житель Тюмени пытался задушить свою кошку возле ветклиники, в которую он ее принес на лечение. Кошечка Мила выпала из окна и получила открытые переломы задних лап, но мужчина предпочел избавиться от питомца вместо того, чтобы заплатить за свою же ошибку.
«Сделать сетку на окно — 1 000 рублей. Остеосинтез обеих задних конечностей — 40 000 рублей. Задушить кошку — 0 рублей. Мы знаем выбор хозяина этой кошки. После озвучивания примерной стоимости операции, он решился на то, на что вряд ли решится кто-то из нас. Задушить кошку недалеко от клиники и бросить ее там же в траве», — рассказали волонтеры в группе «Потеряшки/Помощь животным Тюмени».
Довести задуманное до конца он не решился, оставив кошку умирать с окровавленной веревкой на шее. Кошечку нашла девушка, которая отнесла ее в ту же клинику.
«Кошка отчаянно держится за жизнь, несмотря на ужасы, которые ей пришлось пережить. А мы верим, что она достойна лучшей жизни, достойна любви, ласки и безопасности. Она осталась одна, ее предали те, кто обещал заботиться о ней», — рассказывают волонтеры.
Кошка уже перенесла операции на обеих лапах. Сейчас волонтеры помогают ей восстанавливаться.
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