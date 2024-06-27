Жуткие кадры. В Тюмени бродячие собаки разорвали косулю. ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Информацию о разорванной косуле передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Косулю, заблудившуюся в районе Ново-Патрушево у местного морга несколько собак повалило на землю и начало рвать заживо.
При этом поваленное животное еще долго страдало и кричало от боли, но собаки не отпускали косулю, пока не разорвали на части.
Ранее сообщалось о том, что тюменцу не понравилась собака соседа и он забил его до смерти, а тело спрятал в подвале.