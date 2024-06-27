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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Тюмени бродячие собаки разорвали косулю

Жуткие кадры. В Тюмени бродячие собаки разорвали косулю. ВИДЕО

27 июня 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени бродячие собаки разорвали косулю

В Тюмени стая бродячих собак накинулась на косулю и разорвала ее заживо. При этом животное еще долго кричало от боли.

Информацию о разорванной косуле передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Косулю, заблудившуюся в районе Ново-Патрушево у местного морга несколько собак повалило на землю и начало рвать заживо.

Видео: Темы Тюмени

При этом поваленное животное еще долго страдало и кричало от боли, но собаки не отпускали косулю, пока не разорвали на части.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Собаки#Новости тюмени#Бродячие собаки
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