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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Подросток угнал у отца мопед и влетел на нем в легковушку под Тюменью

Подросток угнал у отца мопед и влетел на нем в легковушку под Тюменью

2 июля 2024, 09:35
Фото: ГИБДД Тюменской области
Юный бесправник не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля. В аварии он получил травмы.
Сюжет
ДТП

Вчера вечером в селе Нижняя Тавда 16-летний подросток на мопеде влетел в «Ладу». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что парень не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля.

Мопед принадлежит отцу школьника, подросток взял ключи без разрешения. Прав на управление транспортом у него нет. В аварии юный бесправник получил травму ключицы и ушибы.

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Еще одно ДТП произошло возле Нижней Тавды этой ночью. На трассе вблизи села водитель внедорожника сбил женщину. Она скончалась на месте.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмени водитель иномарки сбил лося. Животное скончалось, автомобилист получил тяжелые травмы.

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