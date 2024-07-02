Подросток угнал у отца мопед и влетел на нем в легковушку под Тюменью

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Вчера вечером в селе Нижняя Тавда 16-летний подросток на мопеде влетел в «Ладу». В ГИБДД Тюменской области сообщили, что парень не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля.
Мопед принадлежит отцу школьника, подросток взял ключи без разрешения. Прав на управление транспортом у него нет. В аварии юный бесправник получил травму ключицы и ушибы.
Еще одно ДТП произошло возле Нижней Тавды этой ночью. На трассе вблизи села водитель внедорожника сбил женщину. Она скончалась на месте.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмени водитель иномарки сбил лося. Животное скончалось, автомобилист получил тяжелые травмы.