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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Из Тюмени запускают еще один рейс для отдыха в Европе

Из Тюмени запускают еще один рейс для отдыха в Европе

14 августа 2023, 10:43
Фото: 1MI
Туроператоры запустили чартерный рейс из Тюмени в Грецию.

По данным турагента Анастасии П., прямых перелётов пока нет.

Авиарейс вылетает из Тюмени в Анталью по пятницам Далее самолёт отправляется на остров Крит. За неделю отдыха в отеле на три звезды придётся заплатить 205 тысяч рублей (на двоих). Питание для туристов оплачивается отдельно.

В сентябре стоимость путёвок в Грецию составит от 190 тысяч рублей. Более того, тюменцы смогут отправиться на Кубу (тоже через Турцию) путёвка на двиих стоит уже 280 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что лайнер Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines не смог прилететь в Рощино из-за поломки. Рейс отметили 14 августа в понедельник.

Тюменцы не могут домой из-за поломки самолета в Турции
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Зоны отдыха#Аэропорт Рощино
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