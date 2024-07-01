Тюменский фельдшер погиб в зоне СВО

Евгений работал уже четыре года. За это время он успел зарекомендовать себя как надежный и ответственный специалист. Два последних года он провел в зоне спецоперации, оказывая медицинскую помощь в самых сложных условиях. В мае 2024 года Евгению исполнилось 35 лет. Он был в расцвете сил и очень любил свою работу.