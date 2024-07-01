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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Тюменский фельдшер погиб в зоне СВО

Тюменский фельдшер погиб в зоне СВО

1 июля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Тюменский фельдшер погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб фельдшер из Тюмени Евгений Гайдаренко. Мужчине едва исполнилось 35 лет, и он посвятил свою жизнь оказанию помощи другим людям. Его трагическая гибель потрясла коллег и горожан.

Евгений Гайдаренко: жизнь и работа

Евгений Гайдаренко исполнял обязанности фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи на подстанции № 2 в Тюмени. По отзывам его коллег, он был подлинным профессионалом и человеком с широкой душой.

— С глубоким сожалением мы сообщаем, что во время выполнения служебных обязанностей в рамках СВО погиб наш сотрудник — медицинский работник выездной бригады скорой помощи подразделения №2, Евгений Гайдаренко, — по информации пресс-службы скорой медицинской помощи Тюменской области.
Мужчина находился два года в зоне проведения спецоперацииМужчина находился два года в зоне проведения спецоперации
Мужчина находился два года в зоне проведения спецоперации
Фото: Тюменская станция скорой медицинской помощи

Опыт работы и служба в СВО

Евгений работал уже четыре года. За это время он успел зарекомендовать себя как надежный и ответственный специалист. Два последних года он провел в зоне спецоперации, оказывая медицинскую помощь в самых сложных условиях. В мае 2024 года Евгению исполнилось 35 лет. Он был в расцвете сил и очень любил свою работу.

Другие случаи гибели тюменцев в СВО

В районе осуществления специальной военной миссии пали уже несколько тюменцев. В марте 2024 года в селе Степовое погиб призванный по мобилизации Тимур Иляусинов. Он провел юность в селе Ембаево, а по завершении школы поступил в Тюменский колледж информатики и связи. Впоследствии его призвали по мобилизации, и он погиб, исполняя свой долг.

Еще один трагический случай произошел в апреле 2024 года, когда в Тюмени простились с Леонидом Крикуновым. Он заключил контракт в декабре 2023 года и нес службу стрелком на Донецком направлении в составе мотострелкового батальона. Леонид пал 2 апреля.

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#Ольга Харина#Общество#Тюмень#Спецоперация#СВО#Участники СВО#Спецоперация на Украине и ее последствия
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