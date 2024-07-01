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За три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублей

За три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублей

1 июля 2024, 06:35
Фото: 1MI
Средняя стоимость гаражей выросла до 650 тысяч рублей. Выставлять их на продажу тюменцы стали реже, но сдавать в аренду — чаще.

За три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублей. Их средняя стоимость выросла с 590 до 650 тысяч рублей, рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов РБК Тюмень.

Изотов отметил, что выставленных на продажу гаражей стало на 10% меньше, но в аренду они стали сдаваться на 20% чаще. Самой востребованной локацией стал Центральный район: спрос на покупку гаражей в том районе вырос на 51%, на аренду — на 62%.

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Также тюменцы стали чаще интересоваться машиноместами. За первый квартал 2024 года спрос на покупку машиномест вырос на 125%, а на аренду — на 213%. Тогда они стоили в среднем 480 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожали загородные дома. За пять лет их стоимость выросла на 65%.

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