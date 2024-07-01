За три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублей

Изотов отметил, что выставленных на продажу гаражей стало на 10% меньше, но в аренду они стали сдаваться на 20% чаще. Самой востребованной локацией стал Центральный район: спрос на покупку гаражей в том районе вырос на 51%, на аренду — на 62%.