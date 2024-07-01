Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
За три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублей. Их средняя стоимость выросла с 590 до 650 тысяч рублей, рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов РБК Тюмень.
Изотов отметил, что выставленных на продажу гаражей стало на 10% меньше, но в аренду они стали сдаваться на 20% чаще. Самой востребованной локацией стал Центральный район: спрос на покупку гаражей в том районе вырос на 51%, на аренду — на 62%.
Также тюменцы стали чаще интересоваться машиноместами. За первый квартал 2024 года спрос на покупку машиномест вырос на 125%, а на аренду — на 213%. Тогда они стоили в среднем 480 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожали загородные дома. За пять лет их стоимость выросла на 65%.