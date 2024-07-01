Подросток попал под колеса отечественной легковушки в Тобольске

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Published Сегодня, 03:49
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Вчера вечером на 2-м Вокзальном переулке в Тобольске сбили 17-летнего пешехода. Молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть перед машиной, сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.
За рулем «ВАЗ-21053» находился 18-летний водитель, права он получил меньше года назад. Пешеход доставлен в больницу с травмами, обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подросток на легковушке влетел в стоящий большегруз. В аварии пострадали две его подруги, которых он решил покатать по ночному городу.