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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Подросток попал под колеса отечественной легковушки в Тобольске

Подросток попал под колеса отечественной легковушки в Тобольске

1 июля 2024, 03:49
Фото: Госавтоинспекция Тобольска
Парень неожиданно вышел на проезжую часть. Его доставили в больницу с травмами.

Вчера вечером на 2-м Вокзальном переулке в Тобольске сбили 17-летнего пешехода. Молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть перед машиной, сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.

За рулем «ВАЗ-21053» находился 18-летний водитель, права он получил меньше года назад. Пешеход доставлен в больницу с травмами, обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подросток на легковушке влетел в стоящий большегруз. В аварии пострадали две его подруги, которых он решил покатать по ночному городу.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Автомобилисты#Пострадавшие#Пешеходы#Автомобили#Тобольск#Аварии
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