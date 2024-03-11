Автомобилисты начали массово арендовать машиноместа в Тюмени

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:11
Несмотря на рост спроса на машиноместа, их цена немного упала: она снизилась на 4% и на данный момент составляет в среднем 480 тысяч рублей. Эта цена — не самая высокая по России. Дороже всего покупка машиноместа обходится в Сочи — 1.7 миллиона рублей, Иркутске — 1.55 миллиона, Красноярске — 1.5 миллиона и Москве — 1.3 миллиона.
В это же время спрос на покупку гаражей в Тюмени никак не изменился, но при этом они подорожали на 34%. Это связано с тем, что новые гаражи появляются реже из-за дорогой городской земли.
«Интерес к покупке гаражей в России продолжает снижаться, равно как и предложение подобных объектов. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа — 450 тысяч рублей против 940, — и более широкий функционал отдельно стоящего помещения. Его можно использовать не только под размещение автотранспорта, но также для хранения вещей, организации мастерской и других целей. Машиноместа же выбирают за более удобную локацию около дома или на подземном этаже здания, а также за наличие электричества и отопления. Сравнивая динамику продажи и аренды в двух категориях, мы видим: люди сегодня гораздо более заинтересованы в том, чтобы снимать такие объекты, чем покупать», — отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени растет спрос на китайские автомобили. Эксперты считают, что автомобилисты нашли в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка.