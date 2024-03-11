Автомобилисты начали массово арендовать машиноместа в Тюмени

Несмотря на рост спроса на машиноместа, их цена немного упала: она снизилась на 4% и на данный момент составляет в среднем 480 тысяч рублей. Эта цена — не самая высокая по России. Дороже всего покупка машиноместа обходится в Сочи — 1.7 миллиона рублей, Иркутске — 1.55 миллиона, Красноярске — 1.5 миллиона и Москве — 1.3 миллиона.