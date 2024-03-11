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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Спрос на аренду машиномест резко вырос в Тюмени

Автомобилисты начали массово арендовать машиноместа в Тюмени

11 марта 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

Спрос на аренду машиномест резко вырос в Тюмени

Всего за год спрос на аренду машиномест вырос на 213%, а на покупку — на 125%. При этом, гаражи автомобилистов мало интересуют.

Несмотря на рост спроса на машиноместа, их цена немного упала: она снизилась на 4% и на данный момент составляет в среднем 480 тысяч рублей. Эта цена — не самая высокая по России. Дороже всего покупка машиноместа обходится в Сочи — 1.7 миллиона рублей, Иркутске — 1.55 миллиона, Красноярске — 1.5 миллиона и Москве — 1.3 миллиона.

В это же время спрос на покупку гаражей в Тюмени никак не изменился, но при этом они подорожали на 34%. Это связано с тем, что новые гаражи появляются реже из-за дорогой городской земли.

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«Интерес к покупке гаражей в России продолжает снижаться, равно как и предложение подобных объектов. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа — 450 тысяч рублей против 940, — и более широкий функционал отдельно стоящего помещения. Его можно использовать не только под размещение автотранспорта, но также для хранения вещей, организации мастерской и других целей. Машиноместа же выбирают за более удобную локацию около дома или на подземном этаже здания, а также за наличие электричества и отопления. Сравнивая динамику продажи и аренды в двух категориях, мы видим: люди сегодня гораздо более заинтересованы в том, чтобы снимать такие объекты, чем покупать», — отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени растет спрос на китайские автомобили. Эксперты считают, что автомобилисты нашли в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка.

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