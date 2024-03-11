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Тюменка Алена Водонаева сравнила Билли Айлиш с собакой

Тюменка Алена Водонаева сравнила Билли Айлиш с собакой

11 марта 2024, 07:30
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте
Известная тюменка сочла наряд певицы на «Оскаре» не совсем удачным. Критикой Водонаева проехалась и по другим знаменитостям.
«Билли Айлиш и собака Месси из „Анатомии падения“ случайно пришли в одинаковом», — прокомментировала наряд певицы Водонаева.

Досталось от нее и другим актерам и певцам. Например, телеведущая считает, что Райан Гослинг оделся как Прохор Шаляпин, платье Арианы Гранде выглядит как мужской половой орган, а Брэдли Купера она назвала «сыночкой-корзиночкой» из-за того, что он пришел с мамой.

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В то же время Водонаева высоко оценила наряды Флоренс Пью, Шарлиз Терон, Марго Робби и Ани Тейлор Джой.

На днях Водонаева жестко раскритиковала Ксению Собчак. Телеведущая продолжает обвинять ее в причастности к делу о вымогательстве и в участии в «голой» вечеринке Ивлеевой.

Ранее «Наш город» сообщал, что песню тюменской группы «Флэш» перепели на шоу «Конфетка». Ее исполнили Алексей Чумаков и Анна Ковальчук.

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