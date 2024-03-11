Тюменка Алена Водонаева сравнила Билли Айлиш с собакой

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
«Билли Айлиш и собака Месси из „Анатомии падения“ случайно пришли в одинаковом», — прокомментировала наряд певицы Водонаева.
Досталось от нее и другим актерам и певцам. Например, телеведущая считает, что Райан Гослинг оделся как Прохор Шаляпин, платье Арианы Гранде выглядит как мужской половой орган, а Брэдли Купера она назвала «сыночкой-корзиночкой» из-за того, что он пришел с мамой.
В то же время Водонаева высоко оценила наряды Флоренс Пью, Шарлиз Терон, Марго Робби и Ани Тейлор Джой.
На днях Водонаева жестко раскритиковала Ксению Собчак. Телеведущая продолжает обвинять ее в причастности к делу о вымогательстве и в участии в «голой» вечеринке Ивлеевой.
Ранее «Наш город» сообщал, что песню тюменской группы «Флэш» перепели на шоу «Конфетка». Ее исполнили Алексей Чумаков и Анна Ковальчук.