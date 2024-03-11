Тюменка Алена Водонаева сравнила Билли Айлиш с собакой

Досталось от нее и другим актерам и певцам. Например, телеведущая считает, что Райан Гослинг оделся как Прохор Шаляпин, платье Арианы Гранде выглядит как мужской половой орган, а Брэдли Купера она назвала «сыночкой-корзиночкой» из-за того, что он пришел с мамой.