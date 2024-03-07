«Ходит голая по вечеринкам»: тюменка Водонаева раскритиковала Собчак

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В сообщении отмечается, что Собчак не помогла фигурантам дела, которые получили срок.
«Давайте посмотрим, что происходит с Собчак в этот год. Ее авторов сажают, а она ходит голая по вечеринкам. Как будто и не было ее бегства заграницу после громкого дела», — высказала свое мнение Водонаева.
Напомним, что ранее Алена Водонаева расплакалась в зале суда, услышав приговор фигурантам дела «Ростеха». Теледива неоднократно говорила, что вся эта ситуация сильно пошатнула ее здоровье, так как на скамейке обвиняемых оказался ее друг.