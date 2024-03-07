«Ходит голая по вечеринкам»: тюменка Водонаева раскритиковала Собчак

Напомним, что ранее Алена Водонаева расплакалась в зале суда, услышав приговор фигурантам дела «Ростеха». Теледива неоднократно говорила, что вся эта ситуация сильно пошатнула ее здоровье, так как на скамейке обвиняемых оказался ее друг.