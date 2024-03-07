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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:34

Уроженка Тюмени Алена Водонаева раскритиковала Собчак

«Ходит голая по вечеринкам»: тюменка Водонаева раскритиковала Собчак

7 марта 2024, 16:32
Фото: телеграм-канал Алены Водонаевой

Уроженка Тюмени Алена Водонаева раскритиковала Собчак

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева продолжает обвинять Ксению Собчак в причастности к делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха». Тюменка напомнила об этом в своем telegram-канале, опубликовав фрагмент интервью «Алена, Блин!»

В сообщении отмечается, что Собчак не помогла фигурантам дела, которые получили срок.

«Давайте посмотрим, что происходит с Собчак в этот год. Ее авторов сажают, а она ходит голая по вечеринкам. Как будто и не было ее бегства заграницу после громкого дела», — высказала свое мнение Водонаева.
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Напомним, что ранее Алена Водонаева расплакалась в зале суда, услышав приговор фигурантам дела «Ростеха». Теледива неоднократно говорила, что вся эта ситуация сильно пошатнула ее здоровье, так как на скамейке обвиняемых оказался ее друг.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Приговор#Вымогательство#Алена Водонаева#Ксения Собчак#Ростех#Блогер#Алина Петрова
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