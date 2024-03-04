«Достойная замена»: в Тюмени растет спрос на китайские автомобили

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
За период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость новой китайской машины выросла на 8% и составила 3 миллиона рублей, поделились эксперты «Авито Авто».
«В очередной раз отмечен стабильный рост интереса к китайским автомобилям со стороны пользователей. Можно предположить, что покупатели признали в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка. Одним из факторов успеха китайских автопроизводителей стало не только достойное качество сборки и активное развитие дилерских сетей, но и разнообразие модельного ряда в разных сегментах. Покупатель легко может найти себе китайский автомобиль под любой бюджет». — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
По итогам января 2024 года самым популярным китайским автомобилем стал Chery со средней ценой в 3.37 миллиона рублей и долей спроса 29%. На втором месте — Changan, спрос на который составил 21%, а средняя стоимость — 2.75 миллиона.
Третье место занял JAC со спросом 11%, купить его можно было в среднем за 2.74 миллиона. Пятерку лидеров замыкают Geely с долей спроса 10% и средней стоимостью в 3.4 миллиона рублей и OMODA — доля спроса 9%, а средняя цена — 2.82 миллиона.
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