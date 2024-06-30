Тюменка вошла в число победителей федерального конкурса «Мой добрый бизнес»

Posted 30 июня, 05:25
Published 30 июня, 05:25
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Наталья Кудина заняла второе место в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» со своим проектом — Пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Дача». Награду Наталье вручила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Важно отметить, что Тюменская область второй раз подряд становится регионом, чьи социальные предприниматели входят в число победителей всероссийского конкурса.
Руководитель пансионата «Дача» — выпускница «Школы социального предпринимателя», организованной центром «Мой бизнес». В 2023 году она также получила грант на приобретение оборудования для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Поздравляем Наталью Кудину с заслуженным успехом и желаем ей дальнейших побед в развитии социально ориентированного бизнеса.