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Posted 30 июня, 05:25

Published 30 июня, 05:25

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

Тюменка вошла в число победителей федерального конкурса «Мой добрый бизнес»

Тюменка вошла в число победителей федерального конкурса «Мой добрый бизнес»

30 июня 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney
Накануне в Москве подвели итоги конкурса социальных проектов. В числе призеров оказалась социальная предпринимательница из Тюменской области, сообщает Инвестагентство региона.

Наталья Кудина заняла второе место в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» со своим проектом — Пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Дача». Награду Наталье вручила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Важно отметить, что Тюменская область второй раз подряд становится регионом, чьи социальные предприниматели входят в число победителей всероссийского конкурса.

Руководитель пансионата «Дача» — выпускница «Школы социального предпринимателя», организованной центром «Мой бизнес». В 2023 году она также получила грант на приобретение оборудования для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Поздравляем Наталью Кудину с заслуженным успехом и желаем ей дальнейших побед в развитии социально ориентированного бизнеса.

#Политика
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