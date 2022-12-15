Жительница деревни Большие Ярки Казанского района открыла свою мини-пекарню

Также предприниматель Динара Шегенова вложила в дело собственные средства — это примерно еще один миллион рублей. На эти деньги Динара вместе с супругом, арендовали нежилое помещение, провели ремонт, закупили необходимое оборудование.
Большие Ярки — место рождения Динары Шегеновой, более 50 лет она прожила здесь. Год назад переехала в село Казанское, которое находится в 15 километрах, но родную деревню не забывает, с ней многое связано.
«Несмотря на то, что живем с семьей сейчас в селе Казанское, почти каждый день ездим с мужем в Большие Ярки. Там много друзей и хороших знакомых осталось, а год назад решили открыть мини-пекарню, хочется поддержать родную деревню, чтобы она и дальше жила», — поделилась Динара.
Свежую выпечку первыми попробовали родственники и односельчане, свою продукцию Динара с мужем поставляют в три торговые точки. В дальнейшем, оценить качество хлебобулочных изделий и сдобы смогут и жители близлежащих сёл.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.