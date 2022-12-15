Жительница деревни Большие Ярки Казанского района открыла свою мини-пекарню

«Несмотря на то, что живем с семьей сейчас в селе Казанское, почти каждый день ездим с мужем в Большие Ярки. Там много друзей и хороших знакомых осталось, а год назад решили открыть мини-пекарню, хочется поддержать родную деревню, чтобы она и дальше жила», — поделилась Динара.