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Posted 6 июля, 06:54

Published 6 июля, 06:54

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

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Александр Моор: поддержка общественных социальных проектов даёт хорошие результаты

6 июля 2023, 06:54
Фото: nashgorod.ru
Количество социально ориентированных НКО, участвующих в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества, увеличивается с каждым годом. Об этом заявил глава региона Александр Моор на встрече с победителями конкурса.

Мероприятие прошло накануне, 5 июля, в музейном комплексе имени И. Я. Словцова.

По итогам независимой экспертизы финансовую поддержку получат 114 лучших проектов социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Размер грантов составит от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а общий объем финансирования — 85,3 миллиона рублей, в том числе 37,2 миллиона — за счет софинансирования из средств Фонда президентских грантов.

В числе победителей — проекты из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Голышмановского городского округа, Исетского, Сладковского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского, Казанского и Ярковского районов.

Организаторы увеличили конкурсные направления до 11, добавив 5 новых: сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды и защита животных; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Важной частью встречи стали презентации проектов. Некоторые из них имели мгновенный эффект. Например, Александр Моор предложил включить спектакль театра оригинального жанра «Гелиос» по сказам Павла Бажова, на постановку которого выделен губернаторский грант, в программу празднования 80-летия Тюменской области в 2024 году.

Отметим, что в рейтинге регионов страны от Минэкономразвития России в сфере поддержки НКО Тюменская область поднялась с 32-й позиции в 2017 году до 3-го места по итогам 2021 года.

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