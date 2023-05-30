Губернаторские гранты помогают тюменским НКО реализовать социально значимые проекты

Также губернатор напомнил, что в этом году из бластного бюджета на поддержку некоммерческого сектора дополнительно было выделено свыше 25 млн рублей. В результате общая сумма конкурса грантов губернатора Тюменской области, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, превысила 85 миллионов рублей.