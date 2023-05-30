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Posted 30 мая 06:42

Published 30 мая 06:42

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

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Губернаторские гранты помогают тюменским НКО реализовать социально значимые проекты

30 мая 2023, 06:42
Фото: nashgorod.ru
Некоммерческие организации — надежные партнеры органов власти практически во всех сферах социальной жизни региона. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО, которое прошло накануне, 29 мая.

Благодарственными письмами отмечена работа 13 руководителей лучших реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которые в 2021 году стали победителями конкурса на грант губернатора Тюменской области.

«Сегодня в Тюменской области порядка 400 некоммерческих организаций активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни земляков», — отметил Александр Моор.

Также губернатор напомнил, что в этом году из бластного бюджета на поддержку некоммерческого сектора дополнительно было выделено свыше 25 млн рублей. В результате общая сумма конкурса грантов губернатора Тюменской области, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, превысила 85 миллионов рублей.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО при тесном сотрудничестве с местными органами власти помогают закрыть потребности тюменцев в оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, организации детского и молодежного досуга, а также в решении ряда социальных проблем.

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