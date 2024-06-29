В Тюменской области проходит акция #СемьяСоблюдаемПДД

Posted 29 июня, 12:58
Published 29 июня, 12:58
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Большая часта активностей пройдет летом. Проводить их будут во дворах ЖК, детских организаций, парковках у ТРЦ, а также на площадях во время муниципальных праздников.
«В ходе проведения акций среди их участников будут распространены более полутора тысяч световозвращателей, 40 тысяч памяток по безопасности дорожного движения, а также автомобильные ароматизаторы с призывом к дорожной безопасности. Наглядные материалы выпущены в рамках регионального проекта „Безопасность дорожного движения“, — пояснили в управлении ГИБДД ТО.
Для самых маленьких участников движения и их родителей запустят фото челлендж в соцсетях под хештегами «Везу ребенка правильно» и «Ребенок главный пассажир». Организаторы рассчитывают заинтересовать флешмобом порядка пяти тысяч человек.
Отметим, что в Тюменской области регулярно проходят различные мероприятия, направленные на безопасность на дорогах, что является одной из задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.