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Posted 29 июня, 12:58

Published 29 июня, 12:58

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Тюменской области проходит акция #СемьяСоблюдаемПДД

В Тюменской области проходит акция #СемьяСоблюдаемПДД

29 июня 2024, 12:58
Фото: 1MI
В Год семьи Тюменская Госавтоинспекция запустила акцию #СемьяСоблюдаемПДД. В программе мероприятия — тематические флешмобы, уроки, инструктажи и фотосессии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Большая часта активностей пройдет летом. Проводить их будут во дворах ЖК, детских организаций, парковках у ТРЦ, а также на площадях во время муниципальных праздников.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области/телеграм
«В ходе проведения акций среди их участников будут распространены более полутора тысяч световозвращателей, 40 тысяч памяток по безопасности дорожного движения, а также автомобильные ароматизаторы с призывом к дорожной безопасности. Наглядные материалы выпущены в рамках регионального проекта „Безопасность дорожного движения“, — пояснили в управлении ГИБДД ТО.

Для самых маленьких участников движения и их родителей запустят фото челлендж в соцсетях под хештегами «Везу ребенка правильно» и «Ребенок главный пассажир». Организаторы рассчитывают заинтересовать флешмобом порядка пяти тысяч человек.

Отметим, что в Тюменской области регулярно проходят различные мероприятия, направленные на безопасность на дорогах, что является одной из задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

С начала года автоинспекторы выявили уже почти 1,5 тыс. нарушений при перевозке детей
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