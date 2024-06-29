В Тюменской области проходит акция #СемьяСоблюдаемПДД

Для самых маленьких участников движения и их родителей запустят фото челлендж в соцсетях под хештегами «Везу ребенка правильно» и «Ребенок главный пассажир». Организаторы рассчитывают заинтересовать флешмобом порядка пяти тысяч человек.



Отметим, что в Тюменской области регулярно проходят различные мероприятия, направленные на безопасность на дорогах, что является одной из задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.