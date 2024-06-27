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Posted 27 июня, 12:23

Published 27 июня, 12:23

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В Викуловском районе приведут в порядок 7,3 км дорог

В Викуловском районе приведут в порядок 7,3 км дорог

27 июня 2024, 12:23
Фото: 1MI
В этом году в Викуловском районе по нацпроекту планируется обновить в общей сложности 7,3 км региональных дорог. Об этом сегодня «Нашему городу» рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

На сегодня подрядчик уже проводит работы на участке дороги Викулово — Озерное — Катай. На объекте выполнено щебенение, ведётся укладка слоёв асфальтобетона. Здесь строители должны будут привести к нормативному состоянию 2,6 км трассы.

Также в настоящем сезоне пройдет ремонт на участке трассы Ишим — Викулово с 102 по 106 км (на подъезде к Березино), на участке дороги Викулово — Каргалы — Серебрянка (от ул. К. Маркса в Викулово в сторону АЗС).

Всего в текущем году в районах Тюменской области национальный проект «Безопасные качественные дороги» поможет отремонтировать 50 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 181,7 км.

Напомним, за последние пять лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области отремонтировано 1134,6 км дорог. Нормативное состояние дорог (главный показатель результативности) в регионе выросло с 80 до 84%, а состояние местных дорог улучшилось до 63,15%.
Ранее тюменские власти составили рейтинг дорожных объектов, обновленных по нацпроекту. В пятерку лучших попали самые заметные и значимые для региона проекты.

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