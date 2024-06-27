В Викуловском районе приведут в порядок 7,3 км дорог

Напомним, за последние пять лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области отремонтировано 1134,6 км дорог. Нормативное состояние дорог (главный показатель результативности) в регионе выросло с 80 до 84%, а состояние местных дорог улучшилось до 63,15%.

Ранее тюменские власти составили рейтинг дорожных объектов, обновленных по нацпроекту. В пятерку лучших попали самые заметные и значимые для региона проекты.