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В Тюмени в районе Комарово построят новые дороги

В районе Комарово в Тюмени построят новые дороги

14 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени в районе Комарово построят новые дороги

В апреле в районе началось строительство магистральной шестиполосной улицы Фармана Салманова и внутриквартальных улиц. Их общая протяженность составит 3.4 километра.

В районе Комарово в Тюмени построят новые дороги. Развитие района ведется за счет привлечения средств инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Строительство магистральной шестиполосной улицы Фармана Салманова и внутриквартальных улиц стартовало в апреле, их общая протяженность составит 3.4 километра. Работы планируется завершить к 2025 году.

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Сети дождевой канализации будут прокладываться открытым способом. Вода будет уходить по поперечным уклонам в дождеприемные колодцы. На данный момент в районе ведутся подготовительные работы, устройство траншей и железобетонных колодцев дождевой канализации.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят развязку, объездную и транспортный коридор. Таким образом планируется решить проблему с пробками в городе.

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