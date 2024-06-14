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Минстрой РФ

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Июнь
В районе Комарово в Тюмени построят новые дороги
В апреле в районе началось строительство магистральной шестиполосной улицы Фармана Салманова и внутриквартальных улиц. Их общая протяженность составит 3.4 километра.
14 июня, 07:47
Апрель
Не уступает Москве: тюменский сквер включили в реестр лучших практик благоустройства
Минстрой РФ признал сквер на Республики, 21 одним из лучших объектов благоустройства в стране. Всего в реестр внесены 50 объектов.
22 апреля, 07:58
Январь
Минстрой России признал образцовым Центр гимнастики в Тобольске
Минстрой России порекомендовал российским регионам использовать проект тобольского Центра гимнастики при строительстве аналогичных объектов. Проектную документацию разместили на «витрине проектов» Главгосэкспертизы.
12 января, 09:52

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