В Тюмени отремонтируют дорогу, ведущую к мемориалам ВОВ

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Один из памятников расположен в ТВВИКУ. В этом году мемориалу «Воинам инженерных войск России всех поколений» исполнилось 20 лет. Он был открыт по инициативе начальника училища генерал-майора Михаила Александровича Логинова. Он представляет из себя высокую стелу с гербом РФ и вечным огнем.
Еще один мемориал представляет собой сквер имени героя СССР Дмитрия Карбышева.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени готовят площадку для нового домостроительного комбината.