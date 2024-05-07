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В Тюмени отремонтируют дорогу, ведущую к мемориалам ВОВ

В Тюмени отремонтируют дорогу, ведущую к мемориалам ВОВ

7 мая 2024, 09:41
Фото: Администрация Тюмени
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тюмени ремонтируют улицу Льва Толстого, ведущую к мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Один из памятников расположен в ТВВИКУ. В этом году мемориалу «Воинам инженерных войск России всех поколений» исполнилось 20 лет. Он был открыт по инициативе начальника училища генерал-майора Михаила Александровича Логинова. Он представляет из себя высокую стелу с гербом РФ и вечным огнем.

Еще один мемориал представляет собой сквер имени героя СССР Дмитрия Карбышева.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени готовят площадку для нового домостроительного комбината.

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