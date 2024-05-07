В Тюмени отремонтируют дорогу, ведущую к мемориалам ВОВ

Один из памятников расположен в ТВВИКУ. В этом году мемориалу «Воинам инженерных войск России всех поколений» исполнилось 20 лет. Он был открыт по инициативе начальника училища генерал-майора Михаила Александровича Логинова. Он представляет из себя высокую стелу с гербом РФ и вечным огнем.