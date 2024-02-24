С начала года автоинспекторы выявили уже почти 1,5 тыс. нарушений при перевозке детей

В январе этого года число ДТП с участием детей-пассажиров выросло. Один ребенок-пассажир погиб: мальчик перевозился в автокресле, но оно не было зафиксировано ремнем безопасности. В связи с этим вопрос строгого соблюдения правил перевозки детей в автомобилях стоит очень остро.