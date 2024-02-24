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Posted 24 февраля, 09:32

Published 24 февраля, 09:32

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

С начала года автоинспекторы выявили уже почти 1,5 тыс. нарушений при перевозке детей

С начала года автоинспекторы выявили уже почти 1,5 тыс. нарушений при перевозке детей

24 февраля 2024, 09:32
Фото: 1MI
В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и перевозки организованных групп детей автобусами. Проверки проходят по всей территории региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

С начала года автоинспекторы выявили в регионе почти полторы тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобилях, это больше, чем годом ранее.

В ходе контроля за движением инспекторы ДПС проверят использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле с ребенком.

В январе этого года число ДТП с участием детей-пассажиров выросло. Один ребенок-пассажир погиб: мальчик перевозился в автокресле, но оно не было зафиксировано ремнем безопасности. В связи с этим вопрос строгого соблюдения правил перевозки детей в автомобилях стоит очень остро.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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