nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 26 июня, 11:55

Published 26 июня, 11:55

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Тюменская область повысила свой показатель «цифровой зрелости» до 85,7%

Тюменская область повысила свой показатель «цифровой зрелости» до 85,7%

26 июня 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Общий уровень «цифровой зрелости» Тюменской области составил 85,7% (при плановом значении 76%). Об этом сообщил глава региона Александр Моор на заседании комиссии по цифровому развитию Тюменской области.

Участники встречи обсудили итоги реализации стратегии цифровой трансформации и главные ИТ-события прошлого года

Итоги реализации стратегии цифровой трансформации представили на заседании Комиссии по цифровому развитию Тюменской области

«Регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий во все сферы жизни. Мы последовательно реализуем меры, направленные на повышение доступности и качества цифровых услуг для граждан, внедрение передовых технологий в работу органов власти», — отметил губернатор.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика». По итогам предыдущих двух лет Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2024 году на очереди стоит цифровая трансформация госкомпаний региона. Это необходимо для обеспечения их технологической независимости.
Напомним, власти Тюменской области прошлой осенью обновили стратегию цифровой трансформации региона. Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области выбрали самые продвинутые «цифровые» семьиТюменский цифровой проект признан лучшим ИТ-кейсом в конкурсе Directum Awards 2024Тюменская область подписала несколько соглашений в области цифрового развитияВ этом году тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами
Губернатор Моор и тобольские власти подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР
Узнать подробнее
Подпишитесь
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
Сегодня, 07:16
Ведро грибов за 40 минут: в тюменских лесах начался грибной бум
Сегодня, 07:33
Эти знаки зодиака разбогатеют! Гороскоп на июль для тюменцев
Сегодня, 08:36
На месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан
Сегодня, 02:20
Жара и дожди: синоптики рассказали, каким будет июль в Тюмени
Сегодня, 03:21
Участник СВО полтора года добивается выплаты за полученное ранение снарядами HIMARS
Сегодня, 05:42