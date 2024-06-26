Тюменская область повысила свой показатель «цифровой зрелости» до 85,7%

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика». По итогам предыдущих двух лет Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2024 году на очереди стоит цифровая трансформация госкомпаний региона. Это необходимо для обеспечения их технологической независимости.

Напомним, власти Тюменской области прошлой осенью обновили стратегию цифровой трансформации региона. Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.