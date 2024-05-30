В Тюменской области выбрали самые продвинутые «цифровые» семьи

Posted 30 мая, 05:17
Published 30 мая, 05:17
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Конкурс прошел в дистанционном формате.
Результаты участников номинации для семейных пар:
1 место. Семья Саранчиных: Елизавета Станиславовна и Сергей Алексеевич из с. Червишево.
2 место. Супруги Аржиловские: Игорь Владиленович и Мария Ивановна.
3 место. Чета Клинк: Владимир Викторович и Тамара Ивановна.
Итоги чемпионата в индивидуальных номинациях среди женщин:
1 место. Сизикова Галина Алексеевна из села Южно-Дубровное Армизонского района
2 место. Чудаева Валентина Геннадьевна из села Евсино Голышмановского района.
3 место. Шамонина Татьяна Николаевна из села Новолыбаево Заводоуковского района.
Итоги чемпионата в индивидуальных номинациях среди мужчин:
1 место. Соболев Сергей Дмитриевич из Тюмени.
2 место. Толстов Владимира Алексеевича из села Вагай.
3 место. Кропачев Борис Спартакович из Тобольска.
«Очень приятно видеть среди уверенных цифровых пользователей старшее поколение. Вы не боитесь учиться новому, получать новые знания и навыки: только так можно чувствовать себя комфортно и безопасно в новой, быстроменяющейся цифровой среде. Уверен, что вы станете примером своим односельчанам, друзьям и даже внукам. Желаю дальнейших успехов в освоении цифровых технологий всем участникам чемпионата», — прокомментировал директор депцифры ТО Станислав Логинов.
Победители и призеры во всех номинациях получили в подарок цифровые девайсы: жесткие диски, планшеты, электронные книги.
Победители будут представлять Тюменскую область на Всероссийском Чемпионате по компьютерному многоборью, который также пройдет в дистанционном формате летом 2024 года.