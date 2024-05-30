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Posted 30 мая, 05:17

Published 30 мая, 05:17

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В Тюменской области выбрали самые продвинутые «цифровые» семьи

В Тюменской области выбрали самые продвинутые «цифровые» семьи

30 мая 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
Накануне состоялся финал двенадцатого областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Также были определены победители среди супружеских пар. Для них специально в этом году ввели номинацию, приуроченную к Году семьи.

Конкурс прошел в дистанционном формате.

Результаты участников номинации для семейных пар:

1 место. Семья Саранчиных: Елизавета Станиславовна и Сергей Алексеевич из с. Червишево.

2 место. Супруги Аржиловские: Игорь Владиленович и Мария Ивановна.

3 место. Чета Клинк: Владимир Викторович и Тамара Ивановна.

Итоги чемпионата в индивидуальных номинациях среди женщин:

1 место. Сизикова Галина Алексеевна из села Южно-Дубровное Армизонского района

2 место. Чудаева Валентина Геннадьевна из села Евсино Голышмановского района.

3 место. Шамонина Татьяна Николаевна из села Новолыбаево Заводоуковского района.

Итоги чемпионата в индивидуальных номинациях среди мужчин:

1 место. Соболев Сергей Дмитриевич из Тюмени.

2 место. Толстов Владимира Алексеевича из села Вагай.

3 место. Кропачев Борис Спартакович из Тобольска.

«Очень приятно видеть среди уверенных цифровых пользователей старшее поколение. Вы не боитесь учиться новому, получать новые знания и навыки: только так можно чувствовать себя комфортно и безопасно в новой, быстроменяющейся цифровой среде. Уверен, что вы станете примером своим односельчанам, друзьям и даже внукам. Желаю дальнейших успехов в освоении цифровых технологий всем участникам чемпионата», — прокомментировал директор депцифры ТО Станислав Логинов.

Победители и призеры во всех номинациях получили в подарок цифровые девайсы: жесткие диски, планшеты, электронные книги.

Победители будут представлять Тюменскую область на Всероссийском Чемпионате по компьютерному многоборью, который также пройдет в дистанционном формате летом 2024 года.

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