В Тюменской области выбрали самые продвинутые «цифровые» семьи

«Очень приятно видеть среди уверенных цифровых пользователей старшее поколение. Вы не боитесь учиться новому, получать новые знания и навыки: только так можно чувствовать себя комфортно и безопасно в новой, быстроменяющейся цифровой среде. Уверен, что вы станете примером своим односельчанам, друзьям и даже внукам. Желаю дальнейших успехов в освоении цифровых технологий всем участникам чемпионата», — прокомментировал директор депцифры ТО Станислав Логинов.