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Posted 9 февраля, 12:23

Published 9 февраля, 12:23

Modified Сегодня, 00:58

Updated Сегодня, 00:58

Тюменские киберволонтеры обнаружили три сотни сайтов с опасным контентом

Тюменские киберволонтеры обнаружили три сотни сайтов с опасным контентом

9 февраля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники областного центра профилактики и реабилитации подвели итоги региональной акции по поиску экстремистского контента в интернете. Так, киберволонтеры сумели обнаружить более 300 подозрительных сайтов, сообщает пресс-служба департамента соцразвития Тюменской области.


К акции были привлечены сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД Тюменской области, которые провели видеоконференцию, рассказав киберволонтерам о способах выявления информации экстремистского содержания в сети. Это позволило участникам акции эффективно работать и выявить значительное количество подозрительных интернет-ресурсов.

Подобные мероприятия помогают обеспечить безопасность и стабильность в обществе, а также защитить граждан от негативного воздействия в сети.

Областной центр профилактики и реабилитации продолжит подобные акции и мероприятия, направленные на борьбу с экстремизмом и защиту граждан от вредоносного контента в интернете. Специалисты призывают всех граждан быть бдительными, сообщать о любых подозрительных или незаконных материалах в интернете.

Заведующая организационно-методическим отделом Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина: «Мы считаем, что совместными усилиями можем создать безопасное и гармоничное информационное пространство для всех граждан. Главная цель — обеспечить безопасность и благополучие всех членов общества». Она благодарила всех участников акции за их ценный вклад в борьбу с распространением экстремистского контента и призвала их к дальнейшему сотрудничеству в этом важном деле.

Напомним, Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей. В рамках профилактических программ реализуются проекты, направленные не только на профилактику наркомании и алкоголизма, но и прочих асоциальных явлений в обществе.

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