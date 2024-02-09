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Posted 9 февраля, 12:56

Published 9 февраля, 12:56

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В 2024 году высокоскоростной интернет появится еще в 21 селах Тюменской области

В 2024 году высокоскоростной интернет появится еще в 21 селах Тюменской области

9 февраля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
В текущем году мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной интернет проведут в 21 населенный пункт Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отметив, что благодаря устранению цифрового неравенства растет качество жизни на сельских территориях.

Населенные пункты, к которым проведут скоростно интернет, выбраны жителями области на голосовании, инициированным Минцифры, которое ежегодно проходит на портале госуслуг. Это часть программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», которая входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Информатизация — одна из тех сфер нашей жизни, в которых еще сравнительно недавно ощущалась большая разница между городом и селом. Но после того, как по инициативе президента России началась реализация нацпроектов, произошли заметные изменения к лучшему. Благодаря развитию цифровых технологий растет инвестиционная привлекательность территорий, появились новые возможности в здравоохранении, образовании, культуре. Но самое главное — повысилось качество жизни земляков», — подчеркнул Александр Моор.

Отметим, в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» до 2030 года качественный интернет будет проведен во все малые села и деревни Тюменской области, а это около 600 населенных пунктов. За три года реализации нацпрокта в регионе мобильной связью стандарта 4G обеспечены уже 79 сел и деревень. В 2023 году базовые станции стандарта 4G построены в 60 населенных пунктах Тюменской области, в которых живут в общей сложности 14,9 тысячи человек.

Опыт Тюменской области в развитии цифровизации заинтересовал другие регионы
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