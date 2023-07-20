Александр Моор: тюменские предприниматели готовы вкладываться в развитие региона

Глава региона в Большом Сорокино посетил кафе «Уют», которое при поддержке муниципальной инвестиционной команды открыли местные предприниматели Ирина и Куандык Кужикаевы. Кроме того, в 2022 году сельские бизнесмены реализовали инвестиционный проект по созданию пекарни, в которой производят более ста наименований хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. Продукция пользуется спросом у жителей села. В текущем году предприниматели приобрели оборудование для создания коптильного цеха. Создать и развивать свое дело предпринимателям помог льготный кредит от фонда микрофинансирования Тюменской области. Они уже организовали для земляков в общей сложности 15 рабочих мест.