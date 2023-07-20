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Posted 20 июля, 12:58

Published 20 июля, 12:58

Modified Сегодня, 01:09

Updated Сегодня, 01:09

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Александр Моор: тюменские предприниматели готовы вкладываться в развитие региона

20 июля 2023, 12:58
Фото: nashgorod.ru
Развивать региональную и муниципальную экономику нужно не только за счет крупных проектов, но и реализуя инвестиционный потенциал сельских территорий. Тюменские предприниматели к этому готовы. ОБ этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Сорокинский район.

Глава региона в Большом Сорокино посетил кафе «Уют», которое при поддержке муниципальной инвестиционной команды открыли местные предприниматели Ирина и Куандык Кужикаевы. Кроме того, в 2022 году сельские бизнесмены реализовали инвестиционный проект по созданию пекарни, в которой производят более ста наименований хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. Продукция пользуется спросом у жителей села. В текущем году предприниматели приобрели оборудование для создания коптильного цеха. Создать и развивать свое дело предпринимателям помог льготный кредит от фонда микрофинансирования Тюменской области. Они уже организовали для земляков в общей сложности 15 рабочих мест.

«Этот семейный бизнес — хороший пример эффективности проекта по акселерации муниципальных инвестиционных команд, который был запущен в 2021 году. Мы ставили перед собой задачу через муниципальные инвестиционные команды объединить сельских предпринимателей, рассказать им о новых формах поддержки. В результате удалось реализовать множество бизнес-инициатив с общим объемом инвестиций порядка 18 миллиардов рублей», — прокомментировал Александр Моор.

Правительство Тюменской области и предпринимательское сообщество продолжают совместную работу по совершенствованию и актуализации региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе — на селе, отметил губернатор.

«Есть новые вызовы, и мы должны адаптировать наши нормативные акты, чтобы поддержкой могли пользоваться все. Идет хороший диалог», — подчеркнул Александр Моор.

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