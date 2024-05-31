Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос почти в полтора раза

Posted 31 мая, 12:23
Published 31 мая, 12:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Александр Моор проинформировал дипломата о новом региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкций. Так с прошлого года тюменские экспортеры могут регистрировать юрлицы, открывать счета и арендовать производственно-складские помещения в Узбекистане. Власти Тюменской области рассматривают применить данную меру поддержки и на территории Казахстана.
«Наши страны — давние добрые партнеры. Развитие и укрепление отношений с Казахстаном — один из приоритетов для правительства региона. Товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан за 2023 год увеличился почти в полтора раза», — отметил губернатор.
Даурен Абаев в свою очередь рассказал о мерах, принимаемых Казахстанов для улучшения условий работы транспортных переходов через таможенную границу с Россией. Для этого в республике реализуется специальная государственная программа.
В завершении встречи обе стороны пришли к выводу, что взаимовыгодное сотрудничество должно продолжать развиваться.
Отметим, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.
Кроме того, в регионе уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».