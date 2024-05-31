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Posted 31 мая, 12:23

Published 31 мая, 12:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос почти в полтора раза

Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос почти в полтора раза

31 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей, сообщает пресс-служба главы региона.
Фото: сайт правительства ТО

Александр Моор проинформировал дипломата о новом региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкций. Так с прошлого года тюменские экспортеры могут регистрировать юрлицы, открывать счета и арендовать производственно-складские помещения в Узбекистане. Власти Тюменской области рассматривают применить данную меру поддержки и на территории Казахстана.

«Наши страны — давние добрые партнеры. Развитие и укрепление отношений с Казахстаном — один из приоритетов для правительства региона. Товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан за 2023 год увеличился почти в полтора раза», — отметил губернатор.

Даурен Абаев в свою очередь рассказал о мерах, принимаемых Казахстанов для улучшения условий работы транспортных переходов через таможенную границу с Россией. Для этого в республике реализуется специальная государственная программа.

В завершении встречи обе стороны пришли к выводу, что взаимовыгодное сотрудничество должно продолжать развиваться.

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Отметим, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.
Кроме того, в регионе уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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