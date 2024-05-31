Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос почти в полтора раза

Отметим, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.

Кроме того, в регионе уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».