В этом году тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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С начала года тюменцы оформили более 500 тысяч записей на приемы ко врачам через Госуслуги, что в два раза больше, по сравнению с прошлым годом.
В образовательные учреждения через интернет жители региона записывались в полтора раза чаще, а свидетельства о рождении в электронном виде получили 11 тысяч человек.
В этом году 14 тысяч жителей тюменских деревень и сел обзавелись качественной сотовой связью и интернетом.
В информационном центре отметили, что Тюменская область вошла в число субъектов-лидеров федерального рейтинга цифровой трансформации, заняв десятую строчку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году тюменцы потратили на покупки в интернет-магазинах более двух триллионов рублей. Каждая третья покупка в регионе совершается онлайн.