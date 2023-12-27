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Published Сегодня, 05:58

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Updated Сегодня, 06:00

В 2023 году тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами

В этом году тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами

27 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI

В 2023 году тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами

В этом году в Тюменской области увеличилось количество жителей, отдающих предпочтение подаче документов в онлайн-формате. Итоги в сфере цифровизации подвел информационный центр правительства региона.

С начала года тюменцы оформили более 500 тысяч записей на приемы ко врачам через Госуслуги, что в два раза больше, по сравнению с прошлым годом.

В образовательные учреждения через интернет жители региона записывались в полтора раза чаще, а свидетельства о рождении в электронном виде получили 11 тысяч человек.

В этом году 14 тысяч жителей тюменских деревень и сел обзавелись качественной сотовой связью и интернетом.

В информационном центре отметили, что Тюменская область вошла в число субъектов-лидеров федерального рейтинга цифровой трансформации, заняв десятую строчку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году тюменцы потратили на покупки в интернет-магазинах более двух триллионов рублей. Каждая третья покупка в регионе совершается онлайн.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Интернет#Госуслуги#Связь#Мобильная связь#Любовь Селезнева
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