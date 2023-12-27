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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Эксперты рассказали, кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату

Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?

27 декабря 2023, 04:21
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату

Аналитики hh.ru выяснили, в каких сферах в уходящем году работодатели были самыми щедрыми на зарплату. На этого они проанализировали более 143.6 тысячи вакансий, что предлагались в течение года.

Чтобы сравнение было более корректным, высший и средний менеджмент вынесли в отдельный рейтинг. Так, двадцатку возглавил руководитель группы разработки — ему предлагали 180 тысяч рублей в месяц, а за год его зарплата выросла на 80 тысяч.

Второе место разделили технический директор и директор по информационным технологиям со средней зарплатой в 150 тысяч. За год их доходы выросли на 40 и 25 тысяч рублей соответственно.

Третье место заняли коммерческий директор, руководитель отдела персонала и финансовый директор. Их зарплаты выросли на 10-20 тысяч, а предлагали им в среднем 130 тысяч рублей.

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Среди вакансий, не связанных с руководством, наиболее высокую зарплату в этом году предлагали DevOps-инженерам — 165 тысяч рублей. За год они стали получать на 55 тысяч больше.

Второе место в рейтинге заняли геодезисты с зарплатой в 143.6 тысячи рублей. По сравнению с 2022 годом, им стали платить на 22 тысячи больше.

На третьем месте расположились машинисты, которым предлагали зарабатывать в среднем 132.7 тысячи, что на 14.7 тысячи больше, по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Наш город» рассказал, каких специалистов не хватает Тюменской области. Эксперты считают, что дефицит кадров будет наблюдаться и в следующем году.

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