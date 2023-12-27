Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?

Чтобы сравнение было более корректным, высший и средний менеджмент вынесли в отдельный рейтинг. Так, двадцатку возглавил руководитель группы разработки — ему предлагали 180 тысяч рублей в месяц, а за год его зарплата выросла на 80 тысяч.