Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Чтобы сравнение было более корректным, высший и средний менеджмент вынесли в отдельный рейтинг. Так, двадцатку возглавил руководитель группы разработки — ему предлагали 180 тысяч рублей в месяц, а за год его зарплата выросла на 80 тысяч.
Второе место разделили технический директор и директор по информационным технологиям со средней зарплатой в 150 тысяч. За год их доходы выросли на 40 и 25 тысяч рублей соответственно.
Третье место заняли коммерческий директор, руководитель отдела персонала и финансовый директор. Их зарплаты выросли на 10-20 тысяч, а предлагали им в среднем 130 тысяч рублей.
Среди вакансий, не связанных с руководством, наиболее высокую зарплату в этом году предлагали DevOps-инженерам — 165 тысяч рублей. За год они стали получать на 55 тысяч больше.
Второе место в рейтинге заняли геодезисты с зарплатой в 143.6 тысячи рублей. По сравнению с 2022 годом, им стали платить на 22 тысячи больше.
На третьем месте расположились машинисты, которым предлагали зарабатывать в среднем 132.7 тысячи, что на 14.7 тысячи больше, по сравнению с прошлым годом.
Ранее «Наш город» рассказал, каких специалистов не хватает Тюменской области. Эксперты считают, что дефицит кадров будет наблюдаться и в следующем году.