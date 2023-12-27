«Можно расслабиться?»: как обстоят дела с распространением COVID-19 в Тюмени?

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
По данным сайта Объясняем.рф, за прошлую неделю госпитализировали 89 человек. Выздоровели 1449 тюменцев, обошлось без летальных исходов. Количество госпитализированных в регионе уменьшилось на 42 человека.
Госпитализаций стало меньше не только в Тюменской области, но и во всей России.
«За 51-ю неделю 2023 года в стране госпитализированы 7 796 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%», — отметили эксперты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области зарегистрировали случаи заболевания вирусом гриппа А. Его отличает высокая скорость распространения.