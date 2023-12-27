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Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 на минувшей неделе

«Можно расслабиться?»: как обстоят дела с распространением COVID-19 в Тюмени?

27 декабря 2023, 04:51
Фото: Midjourney

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 на минувшей неделе

За период с 18 по 24 декабря в Тюменской области выявили 988 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 316 случаев меньше, по сравнению с позапрошлой неделей.

По данным сайта Объясняем.рф, за прошлую неделю госпитализировали 89 человек. Выздоровели 1449 тюменцев, обошлось без летальных исходов. Количество госпитализированных в регионе уменьшилось на 42 человека.

Госпитализаций стало меньше не только в Тюменской области, но и во всей России.

«За 51-ю неделю 2023 года в стране госпитализированы 7 796 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%», — отметили эксперты.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области зарегистрировали случаи заболевания вирусом гриппа А. Его отличает высокая скорость распространения.

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