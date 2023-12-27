«Можно расслабиться?»: как обстоят дела с распространением COVID-19 в Тюмени?

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 на минувшей неделе

За период с 18 по 24 декабря в Тюменской области выявили 988 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 316 случаев меньше, по сравнению с позапрошлой неделей.