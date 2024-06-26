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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Люди все чаще боятся летать на «Боингах»

Опасения оправданы? Почему люди все чаще боятся летать на «Боингах»?

26 июня 2024, 10:09
Фото: 1MI

Люди все чаще боятся летать на «Боингах»

В мире все чаще фиксируют страх людей в полете на самолетах типа «Боинг». Согласно имеющейся статистике, отказываются от авиарейсов на таких самолетах примерно половина путешественников. Причины, при этом, банальны.

В опасениях перед полетами на самолете разбирался портал «Newia.ru» Основная претензия людей к «Боингам» — проблемы с безопасностью. Инциденты, связанные с опасностью для жизни людей, как например инцидент, связанный с вылетом дверной заглушки на «Боинге-737» авиакомпании Alaska Airlines, случившийся в январе этого года. Кроме того, у многих моделей пассажирских самолетов Boeing пробиты лицевые двери и отмечается возгорание двигателей в воздухе. Эксперты предположили, что дверь отлетела из-за того, что ее недолжным образом закрепили еще при сборке самолета.

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Неисправности самолетов привели к гибели 346 человек — на рейсе 610 Lion Air в Индонезии (2018 г.) и рейсе 302 «Эфиопских авиалиний» (2019 г.). Все это не могло не сказаться на популярности модели. В связи со всеми инцидентами за последнее время компания Boeing получила всего 4 заказа на новые самолеты, при этом самые популярные и самые опасные модели Boeing 737 MAX не заказывают вообще. Дело как раз в его сомнительной репутации.

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В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что авиакорпорации Boeing предстоит решить все проблемы, связанные с безопасностью. Сейчас на использование модели в стране наложен запрет до тех пор, пока компания не решит все проблемы, связанные с безопасностью. На это у конгломерата есть три месяца, иначе запрет будет продлен.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Самолет#Самолеты
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