Опасения оправданы? Почему люди все чаще боятся летать на «Боингах»?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В опасениях перед полетами на самолете разбирался портал «Newia.ru» Основная претензия людей к «Боингам» — проблемы с безопасностью. Инциденты, связанные с опасностью для жизни людей, как например инцидент, связанный с вылетом дверной заглушки на «Боинге-737» авиакомпании Alaska Airlines, случившийся в январе этого года. Кроме того, у многих моделей пассажирских самолетов Boeing пробиты лицевые двери и отмечается возгорание двигателей в воздухе. Эксперты предположили, что дверь отлетела из-за того, что ее недолжным образом закрепили еще при сборке самолета.
Неисправности самолетов привели к гибели 346 человек — на рейсе 610 Lion Air в Индонезии (2018 г.) и рейсе 302 «Эфиопских авиалиний» (2019 г.). Все это не могло не сказаться на популярности модели. В связи со всеми инцидентами за последнее время компания Boeing получила всего 4 заказа на новые самолеты, при этом самые популярные и самые опасные модели Boeing 737 MAX не заказывают вообще. Дело как раз в его сомнительной репутации.
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что авиакорпорации Boeing предстоит решить все проблемы, связанные с безопасностью. Сейчас на использование модели в стране наложен запрет до тех пор, пока компания не решит все проблемы, связанные с безопасностью. На это у конгломерата есть три месяца, иначе запрет будет продлен.