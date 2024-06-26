Опасения оправданы? Почему люди все чаще боятся летать на «Боингах»?

Неисправности самолетов привели к гибели 346 человек — на рейсе 610 Lion Air в Индонезии (2018 г.) и рейсе 302 «Эфиопских авиалиний» (2019 г.). Все это не могло не сказаться на популярности модели. В связи со всеми инцидентами за последнее время компания Boeing получила всего 4 заказа на новые самолеты, при этом самые популярные и самые опасные модели Boeing 737 MAX не заказывают вообще. Дело как раз в его сомнительной репутации.