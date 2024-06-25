«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области

Восстановившись после ранения, Григорий Раев снова вернулся на передовую. За мужество и отвагу, проявленные в бою, он был награжден медалью Жукова. Прощание с бойцом состоится сегодня, 25 июня, в 13:00 в ритуальном зале на Ленина в Ялуторовске.