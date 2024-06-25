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На СВО погиб ефрейтор из Тюменской области

«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области

25 июня 2024, 08:01
Фото: 1MI

На СВО погиб ефрейтор из Тюменской области

Григорий Раев получил ранение, но не опустил руки и вернулся в строй. За мужество и отвагу он был награжден медалью Жукова.

В зоне СВО погиб 47-летний ефрейтор из Ялуторовска Григорий Раев. За время службы боец успел получить ранение. Время, отведенное на реабилитацию, он посвятил воспитанию городской молодежи.

«После ранения он не сломался, а с еще большим огнем в глазах включился в волонтерскую деятельность, проводил патриотические уроки в школах нашего города. Он был отличным наставником для юных патриотов, вкладывал в них свою мудрость, смелость и любовь к родине», — рассказали о нем в администрации города.
Фото: Администрация Ялуторовска / Телеграм

Восстановившись после ранения, Григорий Раев снова вернулся на передовую. За мужество и отвагу, проявленные в бою, он был награжден медалью Жукова. Прощание с бойцом состоится сегодня, 25 июня, в 13:00 в ритуальном зале на Ленина в Ялуторовске.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский военнослужащий Сергей Зингер спас своих сослуживцев в зоне СВО. Мужчина закрыл товарищей от беспилотника и потерял ногу.

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