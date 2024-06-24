«Я обрела финансовую независимость»: многодетная тюменка нашла работу по госпрограмме

Posted 24 июня, 11:26
Published 24 июня, 11:26
Modified Вчера, 18:35
Updated Вчера, 18:35
В ведомстве привели в пример историю жительницы Ялуторовска, мамы троих детей Людмилы Зуевич. Самому младшему ребенку — три года. Оставлять его надолго без своего присмотра женщина не решается, а найти работу не на полный рабочий день самостоятельно у нее не получилось.
Узнав о программе трудоустройства многодетных мам, Людмила обратилась в местное отделение Кадрового центра «Работа России». Специалисты быстро подобрали для нее подходящую вакансию — товароведа в магазин, который находится рядом с домом, где проживает многодетная семья. К тому же владелец бизнеса предлагал гибкий рабочий график. Для Людмилы предложение оказалось идеальным вариантом.
«Раньше я была вынуждена сидеть дома, так как найти подходящую работу с маленькими детьми было непросто. Теперь я вновь обрела финансовую независимость и чувствую себя нужной и востребованной», — поделилась сибирячка.
Госпрограмма позволяет многодетным мамам успешно реализовать себя в профессии и создает для них комфортные условия. Это прекрасная возможность совмещать карьеру с материнством для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Напомним, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. С тех пор ежегодно сертификат на обучение получают порядка 40-50 тюменок. Чаще всего они выбирают курсы на специальности: СMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.