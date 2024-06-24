«Я обрела финансовую независимость»: многодетная тюменка нашла работу по госпрограмме

В ведомстве привели в пример историю жительницы Ялуторовска, мамы троих детей Людмилы Зуевич. Самому младшему ребенку — три года. Оставлять его надолго без своего присмотра женщина не решается, а найти работу не на полный рабочий день самостоятельно у нее не получилось.