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Posted 10 апреля, 12:29

Published 10 апреля, 12:29

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

10 апреля 2024, 12:29
Фото: nashgorod.ru
12 апреля в Тюменской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия будут проходить с 10:00 до 15:00 по всей Тюменской области во всех территориальных отделениях кадрового центра «Работа России».
Фото: сайт правительства ТО

Более 130 работодателей Тюменской области представят более 1,5 тыс. вакансий. В их числе: ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО ЗапСибНефтеХим, АО «Аэропорт Рощино», АО «Транснефть — Сибирь», ПАО «Тюменские моторостроители», АО «Тюменский электромеханический завод», ООО «Тюмень Водоканал», АО «Почта России», ресторанная компания «Максим» и другие.

Основные площадки в Тюмени и Тобольске:

  • Тюменский технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142);
  • Тобольский многопрофильный техникум (отделение искусств и культуры им. А. А. Алябьева, г. Тобольск, 10 мкр. 85).

На площадках будут представлены все возможности современной службы занятости. Желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и узнать о возможностях профессионального обучения.

Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты помогут спланировать карьерный путь. Эксперты помогут наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. Профориентационные площадки образовательных организаций покажут возможности получения профессий для будущих студентов.

Ярмарка трудоустройства это мероприятие, уникальное по масштабу и наполнению. Главным его результатом должна стать презентация возможностей, которые открывают сферы образования и занятости Тюменской области. Для соискателей — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Школьники познакомятся с востребованными профессиями региона и узнают, где можно получить образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Вся актуальная информация о площадках, экспертах и вакансиях размещена на специально созданном сайте trudvsem72.ru. Там же могут зарегистрироваться соискатели, которые ищут определенную вакансию.

Приглашаем жителей региона 12 апреля с 10:00 до 15:00 посетить площадки ярмарки всей семьей. Каждый найдет для себя интересную активность.

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