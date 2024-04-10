Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

— Ярмарка трудоустройства это мероприятие, уникальное по масштабу и наполнению. Главным его результатом должна стать презентация возможностей, которые открывают сферы образования и занятости Тюменской области. Для соискателей — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Школьники познакомятся с востребованными профессиями региона и узнают, где можно получить образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.