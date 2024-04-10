Жителей Тюменской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Posted 10 апреля, 12:29
Published 10 апреля, 12:29
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Более 130 работодателей Тюменской области представят более 1,5 тыс. вакансий. В их числе: ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО ЗапСибНефтеХим, АО «Аэропорт Рощино», АО «Транснефть — Сибирь», ПАО «Тюменские моторостроители», АО «Тюменский электромеханический завод», ООО «Тюмень Водоканал», АО «Почта России», ресторанная компания «Максим» и другие.
Основные площадки в Тюмени и Тобольске:
На площадках будут представлены все возможности современной службы занятости. Желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и узнать о возможностях профессионального обучения.
Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты помогут спланировать карьерный путь. Эксперты помогут наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. Профориентационные площадки образовательных организаций покажут возможности получения профессий для будущих студентов.
— Ярмарка трудоустройства это мероприятие, уникальное по масштабу и наполнению. Главным его результатом должна стать презентация возможностей, которые открывают сферы образования и занятости Тюменской области. Для соискателей — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Школьники познакомятся с востребованными профессиями региона и узнают, где можно получить образование, — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Вся актуальная информация о площадках, экспертах и вакансиях размещена на специально созданном сайте trudvsem72.ru. Там же могут зарегистрироваться соискатели, которые ищут определенную вакансию.
Приглашаем жителей региона 12 апреля с 10:00 до 15:00 посетить площадки ярмарки всей семьей. Каждый найдет для себя интересную активность.