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Posted 5 февраля, 05:23

Published 5 февраля, 05:23

Modified Сегодня, 20:44

Updated Сегодня, 20:44

В Тюменской области мамы в декрете могут бесплатно получить новую профессию

В Тюменской области мамы в декрете могут бесплатно получить новую профессию

5 февраля 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году пройти бесплатное профобучение смогут 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Мера поддержки для мам предоставляется по заявлению, сообщает пресс-служба регионального департамента труда.

Прием заявлений на выдачу социального сертификата, дающего возможность пройти профессиональное обучение в рамках государственного социального заказа, уже стартовал.

«Реализация данного мероприятия, с одной стороны, помогает женщинам без отрыва от ухода за ребенком получать новые профессиональные знания и навыки, с другой стороны — делает образовательные организации полноценными участниками процесса оказания государственных услуг, и, как следствие, получателями государственной поддержки», — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Для получения социального сертификата женщинам необходимо сначала направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия для регистрации в органах службы занятости. Подача заявления осуществляется на портале «Работа в России» .

Далее, после успешной регистрации заявки на портале «Работа России», необходимо направить в департамент труда и занятости населения Тюменской области скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Вся справочная информация размещена на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.

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