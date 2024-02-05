В Тюменской области мамы в декрете могут бесплатно получить новую профессию

Posted 5 февраля, 05:23
Published 5 февраля, 05:23
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
Прием заявлений на выдачу социального сертификата, дающего возможность пройти профессиональное обучение в рамках государственного социального заказа, уже стартовал.
«Реализация данного мероприятия, с одной стороны, помогает женщинам без отрыва от ухода за ребенком получать новые профессиональные знания и навыки, с другой стороны — делает образовательные организации полноценными участниками процесса оказания государственных услуг, и, как следствие, получателями государственной поддержки», — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Для получения социального сертификата женщинам необходимо сначала направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия для регистрации в органах службы занятости. Подача заявления осуществляется на портале «Работа в России» .
Далее, после успешной регистрации заявки на портале «Работа России», необходимо направить в департамент труда и занятости населения Тюменской области скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Вся справочная информация размещена на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.