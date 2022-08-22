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Многодетная мама из Бердюжье разработала бизнес-план и стала самозанятой

22 августа 12:41
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Жительница села Бердюжье чтобы больше времени посвящать семье и троим детям, открыла свой бизнес. В этом Ольге Филиппове помогли консультанты местного отделения кадрового центра «Работа России». Историю тюменки рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

Воспитание детей требовало немало сил, а ответственная ежедневная работа отнимала очень много времени. Поэтому Ольга твердо приняла решение уволиться с работы и попробовать открыть свое дело. В феврале этого года она обратилась в Бердюжское отделение кадрового центра «Работа России» с бизнес-планом по очистке воды.

Рабочая группа администрации Бердюжского района поддержала проект и решила выделить Ольге Сергеевне финансовую помощь в размере 192 000 рублей. На эту сумму начинающая самозанятая приобрела аппарат по очистке воды и годовой запас фильтров. Аппарат уже запущен в работу.

В Центре напомнили, что программа по содействию занятости — для многих людей хорошая возможность найти работу на селе, обрести свое место в жизни.

В свою очередь напомним, что в Тюменской области есть программа по бесплатному профессиональному обучению женщин, которые находятся в декрете или в поиске новой работы. У мам появилась возможность использовать декретный отпуск для обучения новой специальности. Также Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификаты. Самыми популярными направлениями обучения были: SMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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