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Posted 24 июня, 12:25

Published 24 июня, 12:25

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Тюмени началось строительство школы на улице Красных Зорь

В Тюмени началось строительство школы на улице Красных Зорь

24 июня 2024, 12:25
Фото: 1MI
На улице Красных Зорь в Тюмени появится школа общей площадью 21 тыс. кв. метров. На сегодня подрядчик завершает нулевой цикл строительства, в который входят заливка фундамента и строительство цокольного этажа, сообщает ГУС Тюменской области.
Фото: ГУС ТО/телеграм

По проекту в новом здании разместятся столовая на 550 мест, два спортзала и актовый зал, просторные классы, кабинеты и творческие мастерские. Рядом со школой строители оборудуют зоны для занятий спортом, а также площадки для активного и тихого отдыха.

«Контракт на строительство школы заключен в начале 2024 года. Порядная организация выполнила заливку плиты, возвела стены цокольного этажа. На втором и третьем блоках выполняются монолитные работы. На первом блоке стартовали работы по кладке стен первого этажа и утеплению стен цоколя. На строительной площадке трудятся более 50 человек», — пояснили в ГУС ТО.

По контракту подрядчик должен сдать новую школу в эксплуатацию летом 2026 года.

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Напомним, по результатам прошлого года Тюменская область вошла в число лучших регионов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в области ввели в эксплуатацию 7 новых школ на более 4,4 тыс. мест.

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