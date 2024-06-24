В Тюмени началось строительство школы на улице Красных Зорь

Posted 24 июня, 12:25
Published 24 июня, 12:25
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По проекту в новом здании разместятся столовая на 550 мест, два спортзала и актовый зал, просторные классы, кабинеты и творческие мастерские. Рядом со школой строители оборудуют зоны для занятий спортом, а также площадки для активного и тихого отдыха.
«Контракт на строительство школы заключен в начале 2024 года. Порядная организация выполнила заливку плиты, возвела стены цокольного этажа. На втором и третьем блоках выполняются монолитные работы. На первом блоке стартовали работы по кладке стен первого этажа и утеплению стен цоколя. На строительной площадке трудятся более 50 человек», — пояснили в ГУС ТО.
По контракту подрядчик должен сдать новую школу в эксплуатацию летом 2026 года.
Напомним, по результатам прошлого года Тюменская область вошла в число лучших регионов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в области ввели в эксплуатацию 7 новых школ на более 4,4 тыс. мест.