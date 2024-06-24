В Тюмени началось строительство школы на улице Красных Зорь

Напомним, по результатам прошлого года Тюменская область вошла в число лучших регионов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в области ввели в эксплуатацию 7 новых школ на более 4,4 тыс. мест.