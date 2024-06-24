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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Кинолог напомнил об опасности открытых окон для питомцев

Смертельное любопытство: тюменцам напомнили об опасности открытых окон для питомцев

24 июня 2024, 09:09
Фото: 1MI

Кинолог напомнил об опасности открытых окон для питомцев

Летом люди чаще открывают окна, чтобы проветривать помещения. Некоторые питомцы любят сидеть в этот момент на подоконниках, но это может обернуться трагедией.

Чем опасны для животных открытые окна и как спасти питомца от падения — рассказал кинолог Владимир Голубев телеканалу «Саратов 24».

Чем опасны открытые окна?

Собаки залезают на подоконники реже кошек, но это не значит, что с ними ничего не может произойти. Чаще всего травмы, полученные питомцем при падении из открытого настежь окна, несовместимы с жизнью.

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Опасно и вертикальное проветривание. Кошка или небольшая собака могут застрять головой между створкой и рамой, пытаясь подышать воздухом. Выбраться питомец сам точно не сможет, а если он начнет дергаться, то только усугубит ситуацию.

Под тяжестью туловища шея опускается ниже, сосуды и органы сдавливаются. В таком положении питомец сможет прожить около 10 минут.

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Как защитить питомца?

Самый простой способ — не оставлять окна открытыми без присмотра. Однако есть и другие меры, например — пластиковые или металлические сетки. Также можно использовать защитные ограждения, которые выдерживают вес до 120 килограммов.

Есть и такой вариант, как ограничитель на окно. Он позволяет открыть окно всего на несколько сантиметров — этого хватит, чтобы проветрить, но питомец при этом не пролезет в щель.

Ранее «Наш город» писал, что возле гипермаркета в Тюмени заметили лося. Он перебегал кольцевую дорогу.

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