Смертельное любопытство: тюменцам напомнили об опасности открытых окон для питомцев

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Чем опасны для животных открытые окна и как спасти питомца от падения — рассказал кинолог Владимир Голубев телеканалу «Саратов 24».
Собаки залезают на подоконники реже кошек, но это не значит, что с ними ничего не может произойти. Чаще всего травмы, полученные питомцем при падении из открытого настежь окна, несовместимы с жизнью.
Опасно и вертикальное проветривание. Кошка или небольшая собака могут застрять головой между створкой и рамой, пытаясь подышать воздухом. Выбраться питомец сам точно не сможет, а если он начнет дергаться, то только усугубит ситуацию.
Под тяжестью туловища шея опускается ниже, сосуды и органы сдавливаются. В таком положении питомец сможет прожить около 10 минут.
Самый простой способ — не оставлять окна открытыми без присмотра. Однако есть и другие меры, например — пластиковые или металлические сетки. Также можно использовать защитные ограждения, которые выдерживают вес до 120 килограммов.
Есть и такой вариант, как ограничитель на окно. Он позволяет открыть окно всего на несколько сантиметров — этого хватит, чтобы проветрить, но питомец при этом не пролезет в щель.
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