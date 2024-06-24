На проблемные рейсы из тюменского села нашелся перевозчик

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Власти нашли подрядчика, который будет осуществлять перевозки по проблемным маршрутам Казанское — Тюмень и Казанское — Ишим. Им стало «Автотранспортное предприятие Казанского района», сообщили в пресс-службе регионального Управления автомобильных дорог РБК Тюмень.
Перевозки будут возобновлены с 1 июля. Договор с организацией заключен до декабря 2026 года.
Ранее контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Ниной Лысенко. Несмотря на то, что срок действия договора не истек, с середины мая автобусы внезапно перестали выходить на линию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени наказали перевозчика за срывы рейсов. Администрация расторгла контракт с организацией, а прокуратура заставила ее выплатить крупный штраф.