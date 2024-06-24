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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 04:33

Перевозки из села Казанское в Тюмень и Ишим возобновятся 1 июля

На проблемные рейсы из тюменского села нашелся перевозчик

24 июня 2024, 04:31
Фото: 1MI

Перевозки из села Казанское в Тюмень и Ишим возобновятся 1 июля

Перевозки из села Казанское в Тюмень и Ишим возобновятся в начале июля. Предыдущий перевозчик внезапно перестал осуществлять рейсы, несмотря на то, что контракт с ним не истек.

Власти нашли подрядчика, который будет осуществлять перевозки по проблемным маршрутам Казанское — Тюмень и Казанское — Ишим. Им стало «Автотранспортное предприятие Казанского района», сообщили в пресс-службе регионального Управления автомобильных дорог РБК Тюмень.

Перевозки будут возобновлены с 1 июля. Договор с организацией заключен до декабря 2026 года.

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Ранее контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Ниной Лысенко. Несмотря на то, что срок действия договора не истек, с середины мая автобусы внезапно перестали выходить на линию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени наказали перевозчика за срывы рейсов. Администрация расторгла контракт с организацией, а прокуратура заставила ее выплатить крупный штраф.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Контракты#Ишимский район#Перевозки#Пассажирские перевозки#Рейсы
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