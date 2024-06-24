На проблемные рейсы из тюменского села нашелся перевозчик

Перевозки из села Казанское в Тюмень и Ишим возобновятся 1 июля

Перевозки из села Казанское в Тюмень и Ишим возобновятся в начале июля. Предыдущий перевозчик внезапно перестал осуществлять рейсы, несмотря на то, что контракт с ним не истек.