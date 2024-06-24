Новый цех по розливу газировок запустят в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Ишимская пивоваренная компания запустит производство газировок. Строительство цеха завершится в июле–августе, сообщили представители компании РБК Тюмень.
Компания будет выпускать «Тархун», «Дюшес», «Лимонад» и другие классические газировки. Помимо этого, планируется возобновление производства бутилированной воды.
Запуск производства был анонсирован еще в 2022 году. Тогда же стало известно, что в реализацию проекта будут вложены более 105 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в строительство обновленного завода «Электрон» вложат более миллиарда рублей. Завод даст региону около 240 новых рабочих мест.