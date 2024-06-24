nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Новый цех по розливу газировок запустят в Тюменской области

Новый цех по розливу газировок запустят в Тюменской области

24 июня 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney
Строительство цеха завершится в конце лета. Там будут производить «Лимонад», «Тархун», «Дюшес» и другие безалкогольные напитки.

Ишимская пивоваренная компания запустит производство газировок. Строительство цеха завершится в июле–августе, сообщили представители компании РБК Тюмень.

Компания будет выпускать «Тархун», «Дюшес», «Лимонад» и другие классические газировки. Помимо этого, планируется возобновление производства бутилированной воды.

Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Узнать подробнее

Запуск производства был анонсирован еще в 2022 году. Тогда же стало известно, что в реализацию проекта будут вложены более 105 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в строительство обновленного завода «Электрон» вложат более миллиарда рублей. Завод даст региону около 240 новых рабочих мест.

Читайте также:
50-летний автомобилист пропал в Тюменской областиВыпадет град и похолодает. Синоптики дали прогноз на предстоящую неделюВ зоне риска: число тюменцев с ожирением с каждым годом растет
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Напитки#Газированные напитки#Новости тюмени#Производство#Ишимский район#Инвестиции#Завод
Подпишитесь
32-летний лейтенант из Тюмени погиб во время перестрелки в Дагестане
Сегодня, 08:17
На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей
Сегодня, 07:47
Белое золото! В Тюмени на 21% подорожало молоко
Сегодня, 08:17
Еще минус 6 сантиметров: Тура продолжает мелеть
Сегодня, 04:13
Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?
Сегодня, 08:11
В России растет популярность касс самообслуживания на заправках
Сегодня, 04:00