Тюменские офтальмологи помогают восстанавливать зрение жителям Ямала

Posted 20 июня, 08:07
Published 20 июня, 08:07
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Пенсионерка Хабиба Аширова приехала в Тюмень на лечение из Нового Уренгоя. У северянки отслоилась сетчатка глаза. Медлить было нельзя, так как остановить потерю зрения может только срочная операция. По словам женщины, узнав о серьезности диагноза, она тут же поехала в областной центр.
«Моя операция длилась всего семь минут, затем день отдыха и вот я собираюсь домой, дальше только наблюдение», — поделилась северянка.
Стоит отметить, что современные высокотехнологичные методы и профессионализм тюменских врачей позволяют спасают жизни пациентам с самыми сложными диагнозами. На лечение в Тюмень приезжают не только ямальцы и югорчане, но и жители соседних стран. Но не только высокая квалификация тюменских докторов способствует развитию медицинских услуг в регионе. Важное значение в лечении пациентов имеют комфортные современные больницы и передовое оборудование — все это реализовано по федеральным и региональным программам, цель которых — повышение качества жизни жителей Тюменской области и сохранение их здоровья.