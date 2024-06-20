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Posted 20 июня, 08:07

Published 20 июня, 08:07

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Тюменские офтальмологи помогают восстанавливать зрение жителям Ямала

Тюменские офтальмологи помогают восстанавливать зрение жителям Ямала

20 июня 2024, 08:07
Фото: 1MI
Офтальмологическое отделение ОКБ №1 ежегодно проводит около 4 тысяч операций на глаза. Местные медики успешно спасают зрение как тюменцам, так и жителям соседних регионов, страдающим от катаракты, глаукомы и паталогий сетчатки глаза. Об одном таком случае рассказали в депздраве.
Фото: депздрав ТО/телеграм

Пенсионерка Хабиба Аширова приехала в Тюмень на лечение из Нового Уренгоя. У северянки отслоилась сетчатка глаза. Медлить было нельзя, так как остановить потерю зрения может только срочная операция. По словам женщины, узнав о серьезности диагноза, она тут же поехала в областной центр.

«Моя операция длилась всего семь минут, затем день отдыха и вот я собираюсь домой, дальше только наблюдение», — поделилась северянка.

Стоит отметить, что современные высокотехнологичные методы и профессионализм тюменских врачей позволяют спасают жизни пациентам с самыми сложными диагнозами. На лечение в Тюмень приезжают не только ямальцы и югорчане, но и жители соседних стран. Но не только высокая квалификация тюменских докторов способствует развитию медицинских услуг в регионе. Важное значение в лечении пациентов имеют комфортные современные больницы и передовое оборудование — все это реализовано по федеральным и региональным программам, цель которых — повышение качества жизни жителей Тюменской области и сохранение их здоровья.

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