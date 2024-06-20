Тюменские офтальмологи помогают восстанавливать зрение жителям Ямала

Стоит отметить, что современные высокотехнологичные методы и профессионализм тюменских врачей позволяют спасают жизни пациентам с самыми сложными диагнозами. На лечение в Тюмень приезжают не только ямальцы и югорчане, но и жители соседних стран. Но не только высокая квалификация тюменских докторов способствует развитию медицинских услуг в регионе. Важное значение в лечении пациентов имеют комфортные современные больницы и передовое оборудование — все это реализовано по федеральным и региональным программам, цель которых — повышение качества жизни жителей Тюменской области и сохранение их здоровья.