Назначенный врачом анализ помог обнаружить редкое онкозаболевание у тюменки

На прием к онкологу в МКДЦ 35-летеняя пациентка пришла из-за проблем с щитовидной железой. Других жалоб у женщины не было, но дополнительное обследование выявило у нее редкую форму «рака». Как отметили в депздраве региона, опухоль, которая развивалась бессимптомно, могла угрожать жизни тюменки.