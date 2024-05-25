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Posted 25 мая, 12:53

Published 25 мая, 12:53

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

Назначенный врачом анализ помог обнаружить редкое онкозаболевание у тюменки

Назначенный врачом анализ помог обнаружить редкое онкозаболевание у тюменки

25 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI
На прием к онкологу в МКДЦ 35-летеняя пациентка пришла из-за проблем с щитовидной железой. Других жалоб у женщины не было, но дополнительное обследование выявило у нее редкую форму «рака». Как отметили в депздраве региона, опухоль, которая развивалась бессимптомно, могла угрожать жизни тюменки.

Настороженность доктора Мадлены Соломонян вызвали результаты анализов пациентки. Биопсия узла щитовидной железы показывала доброкачественный процесс, сама женщина не отмечала ухудшение самочувствия, но онкомаркер в крови говорил о повышении уровня кальцитонина в два раза. В результате повторной биопсии ей был поставлен диагноз — начальная стадия медуллярного рака щитовидной железы. Врачу пришлось разъяснять женщине серьезность ситуации и убеждать ее в необходимости дальнейшего обследования.

«Новообразование развивается из специфических клеток щитовидной железы, вырабатывающих кальцитонин. Вначале недуг может протекать бессимптомно, но затем могут появиться кашель, одышка, осиплость (охриплость) голоса и увеличение лимфатического узла шеи», — пояснили медики МКДЦ.

Благодаря тому, что эндокринолог своевременно выявил медуллярный рак щитовидной железы, удалось избежать серьезных осложнений заболевания.

В настоящий момент пациентка отмечает улучшение самочувствия, продолжает проходить заместительную гормональную терапию, а также постоянно наблюдаться у врача-онколога и врача-эндокринолога.

Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.

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