Назначенный врачом анализ помог обнаружить редкое онкозаболевание у тюменки

Posted 25 мая, 12:53
Published 25 мая, 12:53
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
Настороженность доктора Мадлены Соломонян вызвали результаты анализов пациентки. Биопсия узла щитовидной железы показывала доброкачественный процесс, сама женщина не отмечала ухудшение самочувствия, но онкомаркер в крови говорил о повышении уровня кальцитонина в два раза. В результате повторной биопсии ей был поставлен диагноз — начальная стадия медуллярного рака щитовидной железы. Врачу пришлось разъяснять женщине серьезность ситуации и убеждать ее в необходимости дальнейшего обследования.
«Новообразование развивается из специфических клеток щитовидной железы, вырабатывающих кальцитонин. Вначале недуг может протекать бессимптомно, но затем могут появиться кашель, одышка, осиплость (охриплость) голоса и увеличение лимфатического узла шеи», — пояснили медики МКДЦ.
Благодаря тому, что эндокринолог своевременно выявил медуллярный рак щитовидной железы, удалось избежать серьезных осложнений заболевания.
В настоящий момент пациентка отмечает улучшение самочувствия, продолжает проходить заместительную гормональную терапию, а также постоянно наблюдаться у врача-онколога и врача-эндокринолога.
Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.