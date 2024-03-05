Тюменские студенты-медики познакомились с работой коллег из сельской местности

Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.