Тюменские студенты-медики познакомились с работой коллег из сельской местности

Posted 5 марта, 04:22
Published 5 марта, 04:22
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Студенты посетили Физкультурно-оздоровительный комплекс райцентра, где состоялась встреча будущих врачей и медицинских работников с представителями администрации района и руководством больницы.
Во время экскурсии по больнице гостям показали отделения учреждения: терапевтическое, хирургическое и педиатрическое.
Здесь с нетерпением ждут участковых терапевтов и педиатров, стоматолога, акушера — гинеколога, хирурга, врача УЗИ-диагностики, готовы предоставить целевую ординатуру при согласовании дальнейшей трудовой деятельности в местной больнице.
Проект «Сельско-медицинский карьерный туризм» реализуется Тюменским медицинским университетом и Департаментом здравоохранения региона.
Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.
Ранее про свою работу на селе рассказал участковый терапевт из Исетского. Молодой врач приехал сюда вместе с женой — тоже медиком, сразу после получения диплома.