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Posted 5 марта, 04:22

Published 5 марта, 04:22

Modified Сегодня, 01:29

Updated Сегодня, 01:29

Тюменские студенты-медики познакомились с работой коллег из сельской местности

Тюменские студенты-медики познакомились с работой коллег из сельской местности

5 марта 2024, 04:22
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
Больницу Уватского района посетила делегация студентов из Тюменского медуниверситета. Приезд будущих врачей в муниципалитет был организован в рамках проекта «Сельско-медицинский карьерный туризм», сообщает депздрав региона.

Студенты посетили Физкультурно-оздоровительный комплекс райцентра, где состоялась встреча будущих врачей и медицинских работников с представителями администрации района и руководством больницы.

Во время экскурсии по больнице гостям показали отделения учреждения: терапевтическое, хирургическое и педиатрическое.

Здесь с нетерпением ждут участковых терапевтов и педиатров, стоматолога, акушера — гинеколога, хирурга, врача УЗИ-диагностики, готовы предоставить целевую ординатуру при согласовании дальнейшей трудовой деятельности в местной больнице.

Проект «Сельско-медицинский карьерный туризм» реализуется Тюменским медицинским университетом и Департаментом здравоохранения региона.

Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.

Ранее про свою работу на селе рассказал участковый терапевт из Исетского. Молодой врач приехал сюда вместе с женой — тоже медиком, сразу после получения диплома.

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